Šok!

Najpopularnija voditeljka u regionu za Informer otkriva da je razgovarala s jednom vidovitom ženom, koju opisuje kao Baba Vangu 21. veka, i da joj je ona prorekla život u Holivudu, veliko bogatstvo i svetsku slavu!

- Proročica je videla da ću biti jedina Srpkinja koja je uspela u Holivudu i da ću biti bogatija od Sandre Meljničenko! Rekla mi je da ću imati privatni avion i jahtu jer ću se dobro udati. Istina je da sam uvek bila privlačna jakim muškarcima jer sam i ja jaka žena, imam svoje pare i nisam sponzoruša. Komplikovana sam, nije me lako osvojiti i mislim da sam im zbog toga posebno privlačna - započinje priču za Informer atraktivna voditeljka.

Ako je verovati rečima proročice, Jovana nema razloga za brigu jer je tek čekaju velike pobede na poslovnom i privatnom planu. U skorijoj budućnosti smeši joj se i udaja za biznismena.

- Vidovita žena mi je rekla da će mi drugi muž biti veoma moćan čovek, biznismen, i imaće veze sa sportom. Spominjala mi je i da će nositi uniformu, u onom najširem smislu, i da ću mu roditi sina. Rekla mi je i da ću biti i ostati broj jedan u svom poslu - kaže Jovana Jeremić.

Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink ističe kako u budućnosti planira da se posveti ozbiljnim političkim temama. Zato i veruje vidovnjakinji koja joj je prorekla da će imati prilike da razgovara sa najvećim državnicima sveta.

- Ne planiram da radim jutarnji program nakon četrdesete. Proročica je videla da ću u zrelim godinama ugostiti najveće svetske državnike u svojim emisijama. Verujem da će se sve to obistiniti - kaže Jovana.

Voditeljka otkriva da to nije prvi put da joj proriču veliki uspeh. Jovanina majka je, naime, razgovarala s proročicom još dok je ona bila beba, a mnoge njene reči već su se obistinile.

- Od trenutka rođenja sam predodređena za veliku sudbinu. Kada sam se rodila, jedna žena je mojoj majci rekla da je na nebu pisalo "reč", a kasnije se ispostavilo da ću ja biti umetnica reči. Godinama sam pobeđivala na takmičenjima iz besedništva, a jezike veoma brzo učim, španski govorim kao maternji. Ta žena je mojoj majci rekla da ću biti poznata širom regiona kao Lepa Brena, da ću se udavati dva puta i da će me prvi suprug naučiti da se kroz život sama borim. Sve je tako i bilo dosad - završava priču lepa voditeljka.

Sve koleginice me imitiraju

Jovana Jeremić kaže da joj laska što je koleginice imitiraju:

- Nazivali su me "pošast srpskog novinarstva", a sve koleginice me imitiraju. Pre neki dan me je pozvala mama i rekla mi da su sada i voditeljke sa RTS-a počele da ulaze u studio kao ja. Nije stvar u tome da budete kao neko, već je sve u energiji!

Autor: Nikola Žugić