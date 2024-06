Osvesti se jer pravi budalu od tebe: Stanislav dao Mioni savet zlata vredan, sve je više ubeđuje da treba da se skloni od Ša! (VIDEO)

On će je spasiti od Ša!

U toku je 'Igra istine' koju igraju Miona Jovanović i Stanislav Krofak. Stanislav Krofak progovorio je o Rovinju, a potom je posavetova Mionu da se osvesti jer je Ša ponižava.

-Da ti nisi dobila hipotetičko pitanje, da li bi se ti smuvala sa Ša? - upitao je Stanislav.

-Pa čekala bi Novu godinu da vidim da ćeš doći. Ša i ja smo pričali da čekamo Novu godinu. Znači nisam ja tebe izdala, ti si uradio nešto - rekla je Miona.

-Miona ti sad hoćeš da kažeš da sam ja kriv 50 posto, a ti 50 posto? - upitao je Stanislav.

-Da, jer ja se nisam muvala sa Lakićem. Ja kad sam ga videla ja sam rekla vidi ga deda iza mene. Ti si se pecao na mnoge stvari - rekla je Miona.

-Kako deda kad je mlađi od tvog dečka - rekao je Stanislav.

-Paa dobro, znaš šta mislim. To što ti pričaš su tvoje čupalice klasične, apsolutno nisi u pravu za neke stvari. Što se tiče od početka odnosa veruj mi apsolutno, krivi smo oboje - rekla je Miona.

-Šta si mislila da sam rekla Ša o tebi? - upitala je Miona.

-Nisam znao, mislio sam da si o poslu nešto i to me je baš povredilo. Da li si ti realna, pričaš njemu neke stvari kojeg ne poznaješ ni mesec dana. Ja sam mislio da su to neke ozbiljnije stvari - rekao je Stanislav.

-Ja znam da si se ti us*ao - rekla je Miona.

-Pa za šta ja da se use*em? Za sve trebaju dokaze - rekao je Stanislav.

-Jel ti misliš da ja nemam dokaze za neke stvari o tebi? - upitala je Miona.

-Pa ajde sve reci slobodno, ako imaš nešto da kažeš - rekao je Stanislav.

-Pa ja nisam papak, baš bih ja došao na televiziju - rekao je Stanislav.

-Jel ti misliš da te ja nemam u šaci? - upitala je Miona.

-Ne naravno - rekao je Stanislav.

-Pa dobro - rekla je Miona.

-Mene je to pogodilo što je Đedović izjavio. Ti znaš da je to za*ebancija bila za Rovinj. Kako ti znaš koliko sam puta ja išao u Rovinj? - rekao je Stanislav.

-Osoba sa kojom si išao na more u Rovinj, tad si išao. Pričao si mi da ste ti i tvoj drugar bili u periodu kad ste vodili vaše drugarice - rekla je Miona.

-Ne, ja nisam išao. Pričao je onaj moj drugar kod kog smo išli na more - rekao je Stanislav.

-Jel ti misliš da bi ja osobu koju sam zavolio i koja živi kod mene, da bih ja tebe vodio tamo? - upitao je Stanislav.

-Pa padalo mi je na pamet - rekla je Miona.

-Jel si ti realna? Ja ne mogu da verujem da neko može na taj način razmišlja. Zamisli da ja dođem tamo sa svojom devojkom. Bože sačuvaj - rekao je Stanislav.

-Meni nije normalno da ti si bio sa mnom, a hoćeš da ideš tamo. Ja da sam rekla da hoću mi bi otišli - rekla je Miona.

-Šta misliš kakva je situacija napolju o tebi. Što si dopustila da napraviš budalu od sebe i da se toliko srozaš. Kakve komentare očekuješ napolju? - upitao je Stanislav.

-Kakve god komentare da imam, kad izađem napolju svi ljudi te tapšu. Ti isto ako se tripuješ, da znaš da to nema veze s vezom - rekla je Miona.

-Ma ja ne, ja samo razmišljam o ćerki. Ja sam shvatio gde su moje greške, rekao sam da ne želim to uraditi pred kamerama. Meni je zanimljivo da ti vidiš šta se tebi dešava - upitao je Stanislav.

-Ja ne vidim, kunem ti se - rekla je Miona.

-Jel imaš ti svest šta tvojoj mami kažu na poslu, šta kažu tvom tati u opštini šta kažu tvom bratu u školi. Stižu ti pitanja, stiže ti sve. Ja kad sam dobio pitanje, ja sam shvatio gde sam pogrešio - rekao je Stanislav.

-Pošto ti pričaš da imaš stav. Ti si prešao toj osobi što je iznela neke stvari ispod pokrivača, a bio si sa njom dvadeset dana, ti si njoj prešao i nakon toga dozvoljavaš da ti se približi, a ja koja sam sedam meseci tu sa njim ne mogu da prekinem odjednom. Ja na momente imam svest i skapiram da je to užas. Ja sam ono zamišljena, totalno me ne zanima ništa. Ja ako se ubacim u misli izaćiću na kapiju. Ne mogu da vratim vreme za neke stvari koje sam uradila - rekla je Miona.

-Ti si mala beba što se tiče tog ponašanja. Ti nisi normalna šta sve ti sebi dopuštaš. Ja ti govorim kao sestri, ne zanimaš me u drugom smislu. Svako ko uđe unutra će ti reći iste stvari kao ja - rekao je Stanislav.

-Zar ne pričaju svi da ja radim njemu te stvar? - upitala je Miona.

-Šta je cilj odnosa vašeg? Da on razmišlja da li si ti voliš mene. Ako nemaš u nekog poverenje, nemoj biti sa tom osobom. Ja sam rekao da se to više neće ponoviti sa Majom - rekao je Stanislav.

-Ako sam sebi dopustila to sedam meseci, što ne bi još dve nedelje - rekla je Miona.

Autor: N.P