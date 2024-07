Sahranila bih estradu: Slađa iz Elite poručila pevačima da ih je Bog spasio što joj nije dao glas! (VIDEO)

Takmičari ostali u šoku od njenih reči!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju ko se najviše, a ko najmanje potrudio oko svadbe Mione Jovanović i Stanislava Krofaka. Sledeća je glasala Slađa Lazić, koja je svojim obraćanjem napravila haos.

- Bebica se ovde bori za plasman, otkako je Nemanja otišao upalio se, a do tad mu je maca pojela jezik. Jedva čekam da čujem od Milana večeras detalje, do tad ne verujem ništa. Najviše se potrudio Mića. On je dao 100% sebe, Slađa je igrala i dominirala, ali ću da navedem druga Anđela Rankovića - rekao je Uroš.

- Ja ispoštujem svaki zadatak, smatram da je to performans. Vi ste sujetni, pa nećete da glasate za mene. Bog mi nije dao glas, pa da vidite kako bih sahranila estradu. Jovana stvarno ovde ništa ne pokazuje osim spavanja i praćenja, proganja Uroša. Ko se osim mene pokazao najbolje je Uroš moj dragi. Pohvaliću i oca mlade, Anđela Rankovića. Alkoholičar Ivan je prilazio Aneli - govorila je Slađa.

- Muvao je i pokušao da koketira - dodao je Uroš.

- Istina - rekla je Aneli.

- Važno je da ćeš ti da sahraniš estradu, a ja jedva čekam klip kako Jovana i Slađa plaču sa Majom - govorio je Ivan.

- Ja imam tu energiju. Jovana treba da pokaže mladost i energiju - dodala je Lazićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.