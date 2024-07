Sneža Kušadasi zbog Darjana alarmirala policiju, pa udarila na familiju: Ako mi otac i sestra umru, sahranjivaće ih opština, ja ne

Snežana Jovičić, poznatija kao Sneža Kušadasi, tokom učešća u "Eliti" često je bila akter brojnih sukoba, a ova praksa nastavljena je i po njenom izlasku iz rijalitija, kada je nastavila rat sa bivšim partnerom Darjanom Radumirovićem, njegovom familijom, ali i sopstvenom.

Darjanu je zapretila da joj što pre vrati stvari koje su joj ostale kod njega pre nego što su prošle jeseni zajedno, ruku pod ruku, ušli u "Elitu". Međutim, ništa joj nije vraćeno zbog čega se, kako nam je ispričala, obratila policiji.

- Nije mi vratio stvari. Videću, ili ću privatnu tužbu, ili... Razgovarala sam sa policijom u Pančevu, ja imam pravo da odem po svoje stvari, imam pravo sa svedocima. Ako on nešto uradi, onda da zovem policiju. Meni je to, iskreno, maltretiranje, tako da ću mu poslati opomenu pred tužbu, a zatim i tužbu. Videću dalje šta i kako - kaže Sneža, koja sa njegovom majkom Bahrijom javni rat nije nastavila samo zato što je ona u žalosti, budući da joj je nedavno preminuo suprug.

- Poštedela sam je, nisam želela ništa da pričam. Nismo ni u kakvim odnosima, nismo se čule. Dobijala sam svakakve poruke, da me blati preko Instagrama, napada neke ljude da ja nešto pišem, a ja to ne radim. Sve što je govorila za mene je laž.

Sneže se, za vreme njenog učešća u rijalitiju, preko našeg portala odrekao otac Novica, koji ju je optužio da ga je iz kuće izbacila na ulicu i oterala u podstanare, što ona demantuje.

- Pročitala sam apsolutno sve što je izjavljivao o meni. Sve je to laž, kačila sam prepiske, gde sam molila da ne izlaze iz kuće. Još u februaru su imali iznajmljenu kuću, a ja sam u martu te godine izašla iz drugog rijalitija. Molila sam ga da me ne ostavlja samu sa babom, njega to nije zanimalo. Imao je svađu sa babom, dok sam ja bila u bolnici. Kada je reč o prodaji mašina, znam šta sam prodala, ono što sam dobila testamentom, sve ostale mašine je on prodao. Nije tačno za višnje, kad je predavano, da sam ja pokupila pare, nego je on, takođe, na pola delio... Pričao je da on bere višnje, ja predam i uzmem sve pare, a ja sam to delila na pola. Stari hrast kad sam posekla, pre ostavinske rasprave, podelila sam novac na tri dela, iako nisam morala, jer je to i meni pripalo testamentom.

Kaže da ju je zabolelo sve što je pročitala, ali da ga je optisala za sva vremena, kao i sestru.

- Boli, kako da ne boli. Nisam ga pozvala, ne želim nikakvu komunikaciju sa njim. Ne zanima me apsolutno! Rekla sam, on i sestra, da im se nešto desi, sahranjivaće ih opština, što se mene tiče, ja ne. Ako je bio u stanju da se odrekne mene, zašto bih ja vodila računa o njemu? A čula sam se sa mlađom sestrom, njegovom ćerkom iz drugog braka, koja me je javno podržala... Rekla je da treba da ga bude sramota, jer za nju ne pita, evo, već sedma godina. Nije je pozvao da je pita da li joj nešto treba, kao što ja ne znam za njegovu svesku, knjigu, jednu žvaku ili šta god...

