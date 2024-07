Ja ću uvek biti dobar čovek, a oni smradovi: Nadežda Biljić razvezala jezik kod Amidžića, pa žestoko oplela

Pevačica, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Nadežda Biljić, gostujući u emisiji Amidži šou osvrnula se na svoje životne promašaje, kako privatne, tako i karijerne.

Ona se, naime, posle niza turbulencija na privatnom planu, vratila na muzičku scenu i publici predstavila nove projekte, a na pitanje koga ili šta bi izbrisala iz svog života, odgovorila je:

- Možda lažne prijatelje i pogrešne saradnike u životu. Verovatno ne bih dozvoljavala ljudima tako olako da dođu do mene, da imaju priliku da bilo šta progovore sa mnom. Ljudi su zaista postali takvi da su zaslužili jedno ogromno šikaniranje i bezobrazluk, ali mislim da nikada neću naučiti da se tako ponašam jer to nije moja suština. To je razlika između mene i njih, ja ću uvek da se trudim da budem dobar čovek, a oni što su smradovi, to je njihov problem - zaključila je Nadežda.

Autor: D.T.