Pevačica i kompozitor već neko vreme uživaju u vezi, a sudeći po komentarima njima bliskih ljudi, njihov odnos ima budućnost.

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale iznenadili su javnost kada se pre nekoliko meseci otkrilo da su u vezi.

Par se sada ne krije i nedavno smo imali priliku da Aninu ćerku Taru vidimo samu sa Raletom, a pevačicini prijatelji su za naš list istakli da kompozitor zna sa decom.

- Rale je želeo da ima decu, to se vidi po načinu ophođenja prema Tari. Ona njega obožava i sjajno se slažu od samog početka. Kao i svakom detetu, bilo joj je čudno što će provoditi vreme sa novom muškom figurom, ali se i Rasta prema tome postavio potpuno prirodno - navela je Anina prijateljica, koja potvrđuje da su Ana i Rale slični.

- Njih dvoje su jednako izgubljeni u vremenu i prostoru, vole duže da spavaju, uživaju u životu... Tari su najviše posvećeni. Ani je ćerka uvek bila prioritet i to je i njemu stavila do znanja. Dešavalo se i da je Rale odvede u vrtić kada Ana ili Rasta nisu slobodni, i devojčica uživa u druženju sa njim - objasnila je i dodala:

- Posle dužeg vremena, porodica i prijatelji odobravaju ovu Aninu vezu, što je dokaz da se njih dvoje dobro slažu i da on dobro utiče na nju. Svi se nadamo da će se pored njega skrasiti jer se sada vidi pomak u njenom raspoloženju. I nove pesme koje je objavila, osmeh na licu, za sve je zaslužan Rale.

Jedan njihov zajednički prijatelj nam je ispričao kako iz njegovog ugla izgleda Anin i Raletov odnos.

- Mislim da ne postoji osoba kojoj ovaj spoj nije bio čudan, ali vrlo su slični jedno drugom. Malo su umetnički luckasti i mislim da žive u haosu, ali da to takvim ljudima ne predstavlja problem i da će potrajati - rekao je samouvereno i dodao:

- Ana je bila druga osoba dok nije sa njim počela da se zabavlja verujte, a i on je malo pošašavio. Vole se i nemaju potrebu da to naglašavaju jer se to vidi. Rale nas je iznenadio kako brine o Tari, Aninoj ćerki. Sada i žive zajedno, pa mnogo vremena provode zajedno.

Postavljalo se pitanje koja je Rastina reakcija na Anin nov izbor, a sada smo iz prve ruke čuli kakva je situacija.

- Rasta se nije mešao u Anin izbor, Raleta poznaje i bilo mu je važno samo da ga je Tara prihvatila - rekao nam je kratko naš sagovornik.

Mada, poslednji intervju koji je Rasta dao nije želeo da komentariše Raleta, odnosno napustio je intervju u momentu kada je usledilo pitanje o Aninom dečku.

Autor: Milica Krasić