MAMA JE MALO DOSADNA: Ćerke Ane Kokić ne žele da prate majku! Pevačica ih je dobila u braku sa Rađenom, a sad priznala nešto neočekivano!

Pevačica Ana Kokić posle razvoda od bivšeg vaterpoliste Nikole Rađena nije našla emotivnog partnera, a uživa u slobodi i nije tip osobe koja lako prihvata udvaranja.

Ana je u braku sa Nikolom dobila dve naslednice, a kaže da nije još vreme da ćerke dolaze na njene nastupe.

- Kad bi one htele da idu sa mnom to bi bilo super... (smeh) One su sada u godinama kada više vole da provode vreme sa svojim društvom, vršnjacima, ali ranijih godina gde god sam mogla njih da povedem, povela sam ih. Sad one imaju svoje obaveze, svoje planove, tako da je mama sad malo dosadna - rekla je nedavno Kokićeva.

Prema njenim rečima, vodi računa o finansijama.

- Znam da je sada sve poskupelo. Ono što mene najviše zanima je gorivo jer to najviše trošim i zbog posla i zbog svega. Nadam se da će se stabilizovati, da bar cene neće ići gore - istakla je ona tom prilikom.

Na pitanje kako se snalazi sa kućnim poslovima, kaže:

- Sestra je majstor za kolače, a ja vodim računa o deci, kući i o poslu. Sve radim sama. Naravno, postoje neke stvari koje ne volim, a to je da čistim kuću. To me užasno nervira i onda me čini nervoznom. Svaki put kad moram to da radim baš mi se ne radi. Ko voli da čisti, najdosadniji posao na svetu? Usisavaš, čistiš i nakon pola sata mrvice opet padnu dole. Kad spremim nešto tada se omaže tanjir. Tako da to govori kakva sam kuvarica. Što kažu starije žene nikad ne otkrivaj šta sve znaš da radiš da to ne bi radila do kraja života stalno.

