MAJA NIKOLIĆ TVRDI DA JE U OBA BRAKA JEDNA STVAR BILA BOLESNA! Ogolila INTIMU o kojoj se malo znalo!

Pevačica Maja Nikolić progovorila je o detaljima iz svog života, i prvo se dotakla svoje linije na kojoj bi joj pozavidele mnoge devojke.

- Meni je doručak od 7-11 na Adi, vozim rolere po 30-40 kilometara i zbog toga imam 44 kilograma, kao devojčica na početku karijere - rekla je ona, a na pitanje da li ima utisak da su 33 godine njene profesionalne pevačke karijere brzo proletele odgovorila je:

- Ne razmišljam o tome, to je bilo davno, festivali već odavno nisu aktuelni, to predivno vreme koje ja najviše volim nije aktuelno... Ja bih volela da se vrati to vreme sa pet pevača u bivšoj Jugoslaviji. Nekako osećam da će se do kraja sledeće godine kvalitet vratiti na velika vrata, jer mislim da je svima muka od hiperprodukcije, kiča, neukusa, šunda i raznih pevača koji su najmanje pevači.

Maja je na pitanje koje se tiče njenog emotivnog partnera ostala tajanstvena, ali i nagovestila sa nikada nije "singl".

- To je klizavo pitanje, a ja sam inače žena koja nikada nije bila sama, volim duge veze. Sve veze su mi bile duge. Nikada se nisam udavala da bih se razvela, ali ako dođe do razlike u karakterima, onda moraš da se razvedeš - rekla je ona i dodala da ne misli sa je teško danas održati vezu:

- Nije danas teško održati vezu, ako samo ako umeš da opraštaš i ako se pravi kompromis. I ako partner nije ljubomoran i obratno - kada žene nisu ljubomorne. To je stvar samopouzdanja. Suština braka je da voliš nečije mane.Nikolićeva je rekla sa je upravo ljubomora bila problem sa kojim se celog života borila i zbog koje se razvela.

- Oba puta sam se razvela i rastavila od svih muškaraca zbog ljubomore koja prelazi u bolest. Nikada nisam uspela da nađem nekog ko nije ljubomoran, koliko god da je bio uspešan. Lepe žene nemaju mnogo sreće u ljubavi, jer muškarci žele od pevačice da naprave domaćicu, nažalost. Oni pravi muškarci, sa pravim manirima, koji su sigurni u sebe, takvi su u braku, a mene oženjeni muškarci ne zanimaju - rekla je ona, a na pitanje da li je i sama ljubomorna odgovorila je:

- Nisam ljubomorna. Nemam tu karakternu crtu, apsolutno. Ja sam toliko sigurna u sebe, znam da svaki moj muškarac blista uz mene. I da je prazadovoljan. Poslednji put mi je partner rekao: "Ti nekoga možeš da ubiješ samo od previše ljubavi i previše davanja".

Autor: Milica Krasić