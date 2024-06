Novi detalji o požaru u pogonu fabrike Dragana Stankovića, emotivnog partnera voditeljke Jovane Jeremić.

Novinar i reporter emisije "Premijera Vikend - Specijal", Nemanja Vujičić ove nedelje posetio je vilu voditeljke TV Pink, Jovane Jeremić, koja nosi naziv "Jovana", u kojoj su ga ugostili voditeljka, ali i njen partner Dragan Stanković.

Naime, Nemanja je na samom startu porazgovarao sa Draganom o požaru u pogonu pekare čiji je on vlasnik.

- Imali smo poziv u tri sata noću, ja sam istrčao iz kreveta, to je bila ogromna vatrena stihija koju je bilo teško ugasiti. Ogromna je šteta, videćemo kolika kada se utvrdi. Svi zaposleni su okej, Bogu hvala niko nije povređen - rekao je Dragan.

- Ova priča je od državnog značaja...Dragan je po tom pitanju skroman, ja ću reći iskreno. Nemoguće je da se za tri godine dese tri požara, dva u poslednje vreme. Danas je to Dragan, sutra može da bude bilo ko. Naravno da sam bila uplašena, on je izleteo iz kuće u tri ujutru, to je za mene bio veliki stres. Zaboravio je i lanac i sve, u gaćama je istrčao i otišao tamo gde je pogon. Zaista je bilo dramatično i traumatično - rekla je Jovana, a onda se Dragan nadovezao:

- Naravno da mi je teško, lakše mi je uz Jovanu imam veliku podršku od nje. Dve proizvodne linije su izgorele, jednu smo već kupili, stiže jako brzo. Na prvu što smo mogli da vidimo, šteta je, onako grubo 1,5 miliona evra - dodao je on.

- Imali smo ubacivanje pacova u hleb - rekla je Jovana.

Nakon toga, Jovana se osvrnula na navode da će početkom godine postati majka po drugi put.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Ja bih volela da imam drugo dete, nisam rekla da će biti sada. Ja se prve trudnoće ni ne sećam, tako sam je lagano izdala - rekla je Jovana, te je progovorila o pričama da vila "Jovana" nije njena:

- To su ljubomorne žene što nisu ništa više dobile od cveta, to su žene koje gledaju kroz materiju. Nije bilo važno što smo oborili sve rekorde gledanosti, nego da li je vila moja. Mene gledaoci znaju i kada nisam imala para, kada sam stekla...Pogodilo me je jer sam čula da se raspitivala jedna osoba kojoj sam pomogla mnogo u životu - rekla je voditeljka.

- Je l' si krila vezu sa Draganom jer si se plašila da ga neko ne otme?! Je l' gledaš u njegov telefon - pitao je Nemanja.

- Ja sam škoprija, od nas škorpija ne može niko ništa da sakrije. Ja imam u Dragana poverenje, u njega sam 200 odsto sigurna - rekla je Jeremićeva.

Za sam kraj, Jovana je otkrila kako reaguje njena majka na njenog emotivnog partnera, Dragana.

- Prvi put u životu je ona srećna, obožavaju Dragana. Moja mama je često na blok listi, takvi su nam karakteri, onda oni komuniciraju sa Draganom. Ja sam ponosna na svoje roditelje, oni su gospoda.

Autor: Nikola Žugić