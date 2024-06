U ranim jutarnjim časovima, kao bomba odjeknula je vest da je pogon fabrike dečka Jovane Jeremić, Dragana Stankovića, izgoreo u požaru.

Kako saznajemo, nadležni organi su trenutno na terenu i ispituje se uzrok požara. Ovo je treći po redu požar u pekari poznatog srpskog privrednika Dragana Stankovića. Kako se saznaje, u požaru je izgoreo jedan deo pogona, a šteta je preko milion evra.

Inače, u martu ove godine takođe se desio požar u njegovom pogonu, a kako se tada pisalo, šteta je nekoliko desetine hiljada evra, ali zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasnih ekipa nije bilo povređenih.

Goreo pogon dečka Jovane Jeremić pic.twitter.com/H5bwkvBEZK — Rade Fantastični (@RFantasticni) 22. март 2024.

SAOPŠTENJE IZ FIRME DRAGANA STANKOVIĆA

- Dana 21. 3. 2024. godine oko 20 časova došlo je do požara u proizvodnom pogonu Kluz u Grockoj u sklopu pekarske industrije AS Braća Stanković. Do požara je došlo prilikom istovara gasa od strane eksternog dobavljača koji je propustio da ispoštuje procedure manipulacije gasom. Požar je vrlo brzo ugašen uz pravovremenu intervenciju naše dežurne službe i vatrogasaca. U ovom incidentu na svu sreću nije bilo povređenih ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

POŽAR U 2021. GODINI

U decembru 2021. godine, Jovanin dečko Dragan je doživeo milionsku štetu, kada mu se u toku noći u Grockoj zapalio objekat od 1.000 kvadratnih metara zbog kotlarnice. On se tada oglasio za medije posle požara u fabrici, u kojoj je u tom trenutku bilo zaposleno 700 ljudi.

- Požar je krenuo od kotlarnice, pa se širio na dokumentaciju, i više nisu mogli da se bore sa stihijom vatrenom, odnosno nije bilo izlaza da se to ugasi i reši. Vatrogasci su stigli u rekordnom vremenu i ovom prilikom bih pohvalio naše heroje koji rade težak posao. Kad čovek ovako nešto doživi, tek tada vidi. Znači svaka im čast na svemu - rekao je on tada tim povodom.

- Zaposleno je oko 700 ljudi, mi koliko sutra moramo da nastavimo proizvodnju, da proces teče dalje. Materijalna šteta, prema mojoj prvoj proceni, je između dva i po i tri miliona evra. Nisam siguran da li smo osigurani, moram da proverim sa finansijskim direktorom - rekao je Dragan tada za Novu.

Autor: Nikola Žugić