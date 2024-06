Pogledajte ZGARIŠTE u fabrici dečka Jovane Jeremić, vatrogasci i dalje na terenu! (FOTO)

U ranim jutarnjim časovima, kao bomba odjeknula je vest da je pogon fabrike dečka Jovane Jeremić, Dragana Stankovića, izgoreo u požaru.

Kako saznajemo, nadležni organi su trenutno na terenu i ispituje se uzrok požara. Ovo je treći po redu požar u pekari poznatog srpskog privrednika Dragana Stankovića. Kako se saznaje, u požaru je izgoreo jedan deo pogona, a šteta je preko milion evra.

Sada smo došli u posed novih fotografija sa lica mesta, na kojima se jasno vidi zgarište u fabrici Dragana Stankovića, koje možete pogledati u galeriji u nastavku:

Takođe, kako smo došli u posed ovih fotografija, na njima se mogu videti i vatrogasci, te se može zaključiti da su oni i dalje na terenu.

Podsetimo, Jovana se prvi put nakon vesti o požaru u Draganovoj fabrici, oglasila za portal Pink.rs.

- Izbio je požar jutros oko tri sata, u Draganavom delu pogona. Šteta je preko milion i po evra. Vatrogasci su došli na vreme, ali Dragan je svojim očima gledao kako mu gori imovima. Ovo je treći požar od 2021. godine, a drugi u poslednja dva meseca. Ovo su upozorenja i pritisci koje moj Dragan trpi non stop. Postoje problemi u pekarskoj industriji, strani faktor želi da je preuzme i da vlada hlebom Srbije. Da nam stranci kroje kapu kolika je cena hleba. Kad padne Dragan Stanković, pašće svi pekari u Srbiji. On se bori za pekarsku industriju Srbije. Da svi rade i zarađuju, a ne jedan proizvođač da zgrće novac preko grbače dobrih ljudi. Mi smo imali najavu juče niza pritisaka koji ce se desiti. Mi branimo ovim činom NAŠU ZEMLJU. Sve što se desilo to je vid pritiska na industriju hleba. Dragan neće da proda biznis, on samo hoće i bori se za pravdu, a to je da svi mogu da rade i žive od hleba, a ne da hleb bude 500 dinara. Protiv toga se bori i zato trpi napade i štetu - rekla je Jovana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić