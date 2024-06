U ranim jutarnjim časovima izbio je požar u pogonu fabrike za proizvodnju hleba i peciva koji je u vlasništvu izabranika voditeljke TV Pink, Jovane Jeremić, Dragana Stankovića.

Ekipa portala Pink.rs otišla je na lice mesta gde je zatekla Jovanu Jeremić i Dragana Stankovića.

Oni su pred našim kamerama, vidno uznemireni od svega što se dogodilo, izneli svoje mišljenje o požaru.

Na pitanje Jovane šta se dogodilo, Dragan je rekao da je jedina sreća u celoj priči što nema žrtava:

- Negde oko tri sata sam primio poziv da je izbio požar u pogonu. Kada sam došao, ogroman je požar bio, na sreću nema povređenih i to je ono što je najbitnije. Velika je materijalna šteta, videćemo šta je uzrok i to je to - rekao je Dragan, a na Jovaninu konstataciju da je imao najave da će se to dogoditi, njen partner je rekao:

- Ne bih o tome, poprilično je turbulentno na pekarskom tržištu i ima niz dešavanja koji nisu časni ili sportski što se tiče tržišne igre, ali neka nadležni organi ispitaju - zaključio je Dragan za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić