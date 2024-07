Evo zašto Mionina i Krofakova ljubav ne može da uspe: Slađa Bošković napravila paralelu između njegovog ponosa i njene čiste koristi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Slađa Lazić Bošković, bivša učesnica Elite, gostovala je u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv gde je progovorila o najaktuelnijim temama u najgledanijem rijaliti formatu. Ona je prokomentarisala svadbu Stanislava Krofaka i Mione Jovanović, te iskreno priznala da li veruje u Mioninu vernost Aleksiću ili je pak zaljubljena u Krofaka samo to ne sme da prizna.

Kako komentarišeš aktuelnu situacije oko svadbe Mione i Stanislava, i da li misliš da Miona ima skrivene emocije prema meni?

Miona je težak folirant, ona je sa njim da bi ostala do kraja u rijalitiju. Tačno se vidi da ima emocije prema Stanislavu ali je pametna pa ne želi da uradi to pred kamerama jer se tamo postavila kao fina i moralna. Videlo se i na svadbi da je bila srećna i nasmejana što sa Ša nikada nije slučaj. Njoj se Ša možda svideo fizički ali vremenom je shvatila da je on mnogo ljubomoran i da je guši ali joj je sad kasno da prizna grešku. Ako joj nije lepo sa tim dečkom, a ja Ša mnogo volim i drago mi je da je srčan, vidi se da ima prave emocije. Stanislav je pokušao da nađe opravdanje za Mionu ali je on čovek koji je jako ponosan i kad bi se vodio srcem on bi njoj oprostio, mada čovek drži do sebe i ima čvrst karakter. Ne želi da ispadne budala ali vidi se da ima emocije i kad je na svadbi rekao da se oseća za 10 i rekao da mu je pesma za nju 'Princeza'. I kad je htela da kaže ja te volim , to je najveći folirant ali ne zna da laže i onda je to ubija.

Autor: Nemanja Šolaja