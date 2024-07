Molio Sandru Afriku da ga pomiri sa Milicom Todorović: Bivši dečko pevačice čini sve kako bi ponovo bio sa njom - Ovo su detalji njihovog susreta

Bivši dečko Milice Todorović Lazar Granić molio je Sandru Afriku da ga pomiri sa pevačicom.

Kako domaći mediji saznaju, on je nedavno bio na Sandrinom nastupu u Novom Sadu, gde joj je u pauzi između dva bloka prišao i zamolio da mu reši problem sa njegovom bivšom devojkom, a njenom koleginicom.

Situaciju je prepričao očevidac koji se tom prilikom zadesio na licu mesta:

- Lazar se odlično provero na Sandrinom nastupu. Najpre mi je delovalo kao da je nju startovao i da joj je poslao piće, ali sam se posle uverio da je on s drugom namerom obigravao oko nje. Prišao je u pauzi nastupa do Sandrinog separea gde je ona sedela sa svojim muzičarima i prijateljima sa namerom da ispegla njegov odnos sa Milicom. On zna da su njih dve dobre prijateljice i komšinice, pa je čak zamolio da je pozove telefonom i da mu pomogne u nameri da se reši situacija. Sandra je htela da mu učini i kontaktirala je Todorovićevu, ali se ona tom prilikom nije javila. Možda je spavala jer je bilo kasno - priča naš sagovornik.

Naša saznanja potvrdila je Sandra kada smo je pozvali za komentar. - Tačno je da je bio na mom nastupu, ali ne bih ja da se petljam u tu priču. Neka oni završavaju šta imaju bez mene - bilo je sve što je rekla. Milica je nedavno progovorila o raskidu sa manekenom i otkrila da li je prebolela isti.

- Nemam ništa ružno i loše da kažem o bivšem partneru, razišli smo se, kratko je to trajalo da bi preraslo u neku ljubav. Ostali smo u dobrim odnosima, kao što sam ostala sa svim bivšima. Ja sam uvek otvorena za ljubav, kad dođe, dobrodošla je. Ja to ne krijem, ljubav je najlepša stvar - istakla je Milica tada za medije.

Autor: pink.rs