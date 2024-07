Rasula se na komade: Anđela priznala da su je roditelji ucenili - ILI ONI ILI BOJANA! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Nakon priloga o svađi Maje Marinković i Mione Jovanović, voditeljka Ana Radulović je otkrila Anđeli Šparavalo šta je Bojana Pavlović pričala o njoj.

- Pričala je Bojana danas o tebi, pričala je sa Ivanom da misli da je veza sa tobom bila rijaliti - rekla je Ana.

- Meni je danas stiglo da je Bojana pitala Ivana da li misli da li sam kod kuće - rekla je Anđela.

- A ne to, bilo je to da je to bio rijaliti - rekla je Ana.

- Mislim da Bojana misli na njene roditelje - rekla je Stefani.

- Ona je sada rekal ko sam i šta sam i da je sve ovo rijaliti - dodala je Anđela.

- To govori da je ona bila deo tvog rijalitija, što si sada pokazala i rekla da jeste. Meni ništa nije jasno da je njena majka za Majčicu koji je ostavio trudnu ženu, koji je kockar i ima dvoje dece. Bojana je sve vreme bila uz nju, a njenu majku ne zanima da ona bude srećna, Anđela se folira sada - dodala je Stefani.

- Stefani ima pravo na svoje mišljenje, ali nije tako, meni više deluje da se Bojana ograđuje od mene, a ne ja od nje.

- Zašto si na ivici suza Anđela? - upitala je Ana.

- Nisam - rekla je Anđela.

- Ma njoj nije dobro, šta ti je - upitala je Stefani.

- Nisi očekivala da će Bojana, moraš da budeš direktna - dodala je Ana.

- Nisu mi jasne stvari oko tog odnosa, a meni sada svašta nešto prolazi kroz glavu, rekla sam o roditeljima nešto što nisam smela, a sada sve demantujem, sve sam lagala za njih. To me najviše muči, pokajala sam se što sam okrenula leđa porodici. Ja nisam bila svesna da je to toliko ozbiljno, prepustila sam se tom odnosu, ali sam ih mnogo povredila. Vidim po njima sve.... - rekla je Anđela.

- Je l sada misliš da je vredelo sve to - upitala je Ana.

- Ona sada priča da ja igram sa njom rijaliti. Ja bih sada verovatno sačekala - dodala je Anđela.

- Ona je sada uplašena, kao da ima problem, mislim i ima ga. Ona odgovara nešto drugo, nema teme o Bojani. a to je sve o njoj. Njeni roditelji su ponižavali Bojanu, a kakva je njihova ćerka kada je spava sa tom osobom u krevetu - dodala je Stefani.

- Anđela šta je sa tobom - upitala je Ana.

- Ja sam mislila da će sve biti okej kada dođem kući. - govorila je Anđela pa je priznala da joj Bojana nedostaje.

- Moji nisu za to, ne žele da me vide ako budem sa njom - zaplakala je Anđela.

- Jesi ti uplašena što je mama u studiju? - upitala je Ana.

- Ono što ona želi da čuje ja ne mogu da kažem, ne mogu da kažem da ja ne volim Bojanu, ne mogu to da kažem - plakala je Anđela.

- Mama ti je tražila da to kažeš - upitala je Ana.

- Oni neće da slušaju o Bojani, ja ne mogu njima da kažem ono što oni žele da čuju. Ona je meni rekla da ako želim da budem sa Bojanom da pakujem stvari i da idem kući. Mnogo mi je teško - plakala je Anđela.

- Mama je tebi rekla da neće komunicirati sa tobom, a to je mama, umesto da joj pruži podršku a ne da ode - govorila je Stefani.

Autor: N.B.