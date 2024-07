Jecaji odzvanjali Šimanovcima: Prava drama na superfinalu - Uroš Stanić pozvao majku, pa naleteo na njen prekor, evo o čemu su pričali (FOTO+VIDEO)

Zdravstveni radnik, Uroš Stanić, u spektakularnoj superfinalnoj večeri zauzeo je visoko 13. mesto, ističući da mu je san bio da sa Rajskog ostrva isprati Nenada Aleksića Ša, svog velikog i ljutitog rivala, s kojima je ulazio u žestoke verbalne okršaje.

Uroš Stanić po napuštanju velelepnog imanja u Šimanovcima rešio je da pozove svoju majku, te je tako u samom početku razgovora bio veoma srećan što je čuje.

Nije ni slutio da će dalji tok razgovora totalno da mu promeni raspoloženje naopačke. Naime, on je majku upitao da li je imala neke neprijatne scene dok je on bio u "Eliti", a kada mu je rekla da su joj se svi smejali, on je počeo da plače.

Uroš nije mogao da dođe do daha od plakanja, a njegovi jecaji zbog ove mamine reakcije, kao i još nekih njenih reči, odzvanjali su studijom u Šimanovcima.

Kako je izgledao ceo njihov razgovor, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić