NATAŠA BEKVALAC ODBILA PRSTEN NA NASTUPU! Pevačicu javno zaprosili, a ona nikako ne želi četvrtog muža, usledila njena burna reakcija! (VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac često je nailazila na brojne komentare na račun ljubavnog života, a iza sebe ima tri braka.

Nakon razvoda od bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića sa kojim ima ćerku Hanu, Nataša Bekvalac još dva puta udavala, a sada ju je na nastupu sačekala neočekivana situacija.

Naime, dok je držala koncert, Nataši Bekvalac pokušali su da stave prsten na ruku. Pevačica je u svom duhovitom stilu sve ispratila, krenula da uzme prsten, a potom izmakla ruku i poručila: "Nema šanse" i odbila da stavi prsten.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Nataša je jednom prilikom progovorila o vaspitanju ćerki, te priznala koliko joj je kao samohranom roditelju teško da sve drži pod kontrolom.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavim u svoj raspored.

Autor: Milica Krasić