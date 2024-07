Gušim se, nije mi dobro: Jelena Marinković van sebe nakon Žaninog napada, zapretila joj zatvorom

Bivša učesnica "Elite" Jelena Marinković objasnila je zašto i kako ju je Žana Đorđević noćas napala, zbog čega je žestoko kažnjena, a zatim je rekla da će tražiti da nadležni reaguju!

Žana Omnia Đorđević sinoć je tokom žurke povodom završetka "Elite" napala Jelenu Marinković, koja je zbog povreda koje joj je napravila odmah otišla u policiju i Urgentni centar. Jelena je neposredno nakon nasrtaja na nju novinarima objasnila šta se dogodilo.

- Ne znam, završavala sam intervju, ona je naišla, skočila na mene, udarila me, bacila me dole, vukla me za kosu, počupala mi je ne znam koliko kose... Ja sam u šoku! - rekla je Marinkovićeva i dodala:

- To je zapravo ona, u rijalitiju se samo kontrolisala da bi ispala dama, svi znaju ko je ona. Možete po društvenim mrežama da vidite njene nage fotografije, pa i pornografske sadržaje koje sam videla ovih dana. Mislim da je žena ozbiljno bolesna, kažu da je na svakom snimanju, pa i na finalu, bila mrtva pijana. Novinari su joj fotkali limenke u torbi... Dok smo bili unutra jednom je bila toliko pijana, prozivali smo je dva dana, a onda do kraja nije popila kap alkohola da bi se predstavila kao neko ko je smiren i fin. I sada je mrtva pijana, smrdela je na alkohol.

Jelena je govorila i o motivu Žaninog napada, a zatim rekla da ide u policiju.

- Mi smo u rijalitiju imale sukob. Ja jesam skočila na nju, ali osim ogrebotine, ona nije imala ništa. Onda je folirala, tražila je kragnu... Što se mene tiče, ja ću odmah sada tražiti da se pozove policija, zato što mislim da nadležni treba da reaguju - rekla je ona i dodala:

- Toliko sam uznemirena, toliko mi nije dobro, gušim se. Nisam mogla da dođem do daha jer me je žena išutirala, izudarala, čupala za kosu... Bolesna je, verujte mi, ići će u zatvor zbog ovoga!

