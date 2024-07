Stanislav stavio Maju na probu!

Ekipa portala Pink.rs nalazi se u Šimanovcima, gde će se danas snimiti emisija "Amidži šou" sa superfinalistima megalomanskog projekta TV Pink, "Elite".

Maja Marinković i Stanislav Krofak stigli su zajedno u besnoj mašini, a kada su progovorili o svom odnosu došlo je do neslaganja. Stanislav je tvrdio da su oni samo prijatelji, dok je Maja negodovala.

- Sutra u 9 imam pregled i posle idem u Zagreb - otkriva Stanislav, a Maja otkriva gde će ona provesti leto:

- Mora tradicija da se ispoštuje, gori Budva - kaže Marinkovićeva, s Krofak otkriva da li mu smeta to:

- Nisam ja ljubomoran ako Maja ide sa prijateljicama. Ja ne znam u čemu je problem. Maja i ja smo prijatelji. Ako bude sve normalno bićemo u vezi - rekao je Krofak, što se Maji nije dopalo.

- Ma pustite vi njegove priče - poručila je Maja, a Stanislav je dodao:

- Uskoro operišem nos, moguće da ću biti na oporavku kod Maje, Ako Maja ostane normalna biće okej. Ako me bude smarala tečefonskimpozivima i da me ispituje gde sam i šta sam, ići će ka tome da bud ekako treba. Ne želim da ulazim u nešto, a ja da odem u Zagreb na 10 dana i da ona odmah krene da me smara i zove. Prvo da rešimo sve, oko operacije i svega pa idemo onda - kaže Krofak, a Marinkiovićeva poručuje:

- Malo bezobrazno priča, tako da ćemo videti - rekla je Maja za Pink.rs, a Stanislav se nadovezao:

- Samo moram da pojasnim, kad smo bili unutra bili smo zajedno. Poslednjih mesec dana smo se družili, rekao sam da želim da joj dam priliku u spoljnom svetu pa videćemo, ja sam nju upoznao unutra - poručio je Krofak.

Autor: M.K.