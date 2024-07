Bila je napeta situacija: Miona otkrila sve detalje razgovora s porodicom, Aleksić smatra da mu je bivša žena BLAM (VIDEO)

Uživaju u ljubavi!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović stigli su sinoć na žurku povodom završetka Elite 7, te su tom prilikom sumirali utiske nakon finala, otkrili kako su proveli zajedničko vreme, kao i kako je prošao Mionin odlazak u Kragujevac i susret sa njenom porodicom.

Ša, toliko si strahovao od izlaska gde će Miona otići, reci mi kako ste proveli prvi dan nakon finala?

-Da kucnem u drvo sve je kako treba, nije bilo rasprava niti svađa, smejali smo se klipovima našim i to je to. Ja sam svima rekao da će napolju biti drugačije i kako sam rekao tako je i bilo, demantovao sam sve one koji su sumnjali u nas.

Da li si sad uveren koga Miona voli, da li ćete otići u Selce na more?

-Nema ništa od Selceta, uveren sam da voli mene i naravno da sam ponosan zbog toga jer nisam prestao da verujem u našu ljubav. Odvezao sam Mionu kod njenih i ja sam rekao da stvarno nemam ništa protiv njih, nemam za šta da im se izvinim, sa moje strane nije bilo uopšte teških reči

Vanja te je dosta komentarisala dok si bio unutra, iznosila je mnoge stvari, mnogo je pljuvala po tebi?

-Pa znaš kako nikad dosta reklame preko Ša tako da me ne zanimaju te blam osobe. Ja više ne želim da pričam o tome, totalno mi je nebitna osoba. Neću se pozdraviti sa Stanislavom, niti imam potrebu, pogledao sam sve klipove iz hotela i mislim da sam malo prenaglašeno reagovao.

Miona prelepo izgledaš, da li sijaš toliko od ljubavi ili? Kako je protekao tvoj odlazak u Kragujevac?

-Od ljubavi naravno, malo sam odmorila tako da ima i do toga. Situacija juče je bila malo napeta ali sve u svemu kao što sam i očekivala nije prošlo toliko loše. Uzela sam telefon i malo popričala sa svojima. Oni se i dalje drže svog stava tako da sam se ja vratila kod Ša. Imali su malo burnije reakcije ali sam ja pokušala da im objasnim da Ša nije bio nasilan prema meni, mnogi su sumnjali u te stvari ali ja sam rekla da ako se nešto promeni naravno da ćemo se razići i to je to. Što se telefona tiče navodno nisu poneli jer nisu razmišljali o tome, što su meni budalaštine jer su mi prošli put doneli kad sam izašla. Koliko god je bilo teško mislim da su bar u prvom susretu mogli malo normalnije da reaguju.

Stanislav i Maja su došli zajedno na žurku, da li podržavaš njihov odnos?

-Neka su, ne želim stvarno više da ih komentarišem, totalno su mi nebitni. Nekako mi je bilo nametnuto od mojih da priđem Stanislavljevim roditeljima i to mi je nekako bilo usiljeno, nema razloga da razgovaramo ja sam taj odnos završila.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja