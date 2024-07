Nastavlja da rešeta: Maja Marinković žestoko osolila po Mioni, ubeđena da joj je zadala najbolniji udarac njenom veza sa Stanislavom! (VIDEO)

Ne staje!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete.

Dobro veče, ovde Saša iz Zrenjanina. Upitao bih Maju da li je i dalje sa Stanislavom? - upitao je gledalac.

-Nismo u vezi, ali smo u jako dobrim odnosima - rekla je Maja.

Ostani jaka, dobro si se pokazala u Eliti, znaš ko si i šta si. Pravi si čovek i znaš da ceniš neke stvari, upoznala si Stanislava koji je jako dobar čovek i daj bože da ostanete zajedno. Mnogi su ljubomorni na tebe - rekao je Saša.

Na koga mislite kada kažete da su učesnici bili ljubomorni na Maju? - upitala je Ana.

-Na Mionu, bila je ljubomorna na Maju i to je vidno - rekao je Saša.

-Meni je jasno da ja imam svoje fanove i antifanove u Eliti, mislim devojka koja me je molila da se slikamo, šta da kažem o njoj. Ja sam radila loše stvari, ali ja to priznajem - rekla je Maja.

Jel si o Mioni stekla takvo mišljenje u Zadruzi 3 ili sada? - upitala je Ana.

-Još u Zadruzi 3 kada me je izdala, ali ona mene gleda kao ozbiljnu zvezdu, a nakon toga me pljuje. Odnos sa Stanislavom je ozbiljno poremetio, da je bila neka druga devojka na mom mestu, bilo bi joj lakše. Ona mene proziva na kontu fizičkog izgleda, to što imam operacije. Meni Miona nije lepa, pogotovo sa onom njenom mrtvom energijom, presmešno - rekla je Maja.

Dosta puta je rekla da su učesnice ljubomorne na nju jer je ona najlepša - rekla je Ana.

-Pa ne mogu ja da budem ljubomorna na devojku koja spava našminkana i koja kad otvori oči stavi one naočare - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P