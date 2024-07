Seljančura koja želi da se dočepa Beograda: Maja osula drvlje i kamenje po Mioni, ubeđena da voli samo sebe! (VIDEO)

Oplela!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Maja Marinković progovorila je o svom odnosu sa Stanislavom Krofakom, a potom se osvrnula i na Mionu Jovanović.

Majo šta misliš da je Miona krenula da kaže kada je rekla ja te vo... - rekla je Ana

-Mislim da je to rekla namerno obzirom da je jako proračunata, da je Stanislav ušao sa drugačijim stavom ona bi odmah šutnula Ša. Da se razumemo on je za nju premija u svakom smislu. Obezbedio joj je svašta nešto, ona stalno pominje te prevare, ja se slažem, da ja nađem tako nešto haos bi nastao, ali ako joj je smetalo to što ga nije ostavila onda. Vrlo proračunata i namazana, ali nije dovoljno namazana da to može da uradi na školski način - rekla je Maja.

Jel misliš da i dalje gaji emocije prema Stanislavu? - upitala je Ana.

-Ja mislim da je to više sujeta i ego. Ona voli samo sebe, ona ne poštuje ni Ša, ni svoju porodicu. Ona je seljančica koja hoće da živi u Beogradu, hoće da snimi pesmu. Nije ona ni glupa ni naivna što je izabrala baš Ša - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P