Samo je tražila razlog da izmaltretira Ša: Maja osula drvlje i kamenje po Mioni! (VIDEO)

Izrešetala je!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljkom Anom Radulović. Njen večerašnji gost je Maja Marinković.

- Majo, šta je sa Slađom i tobom - upitala je Ana.

- Ostale smo u korektnim odnosima, imale smo jednu svađu u Eliti. Dopao joj se Stanislav, ali svima njima se on sviđa kad je moj dečko. Žene su zlo. Osetila sam to od Mione. Kad je gledala naš ljubavni klip, izobličila se. Samo je tražila razlog da izmaltretira Ša. To je jedno jako samoživo stvorenje - rekla je Maja.

Uključila se nova gledateljka, Vesna.

- Maja još nema ni 30 godina, a onda se uključujemo mi i želimo da damo savet devojci. Želela bih da apelujem žene je da ne daju savete iz 19. veka. Nisi još sazrela, ali ponašala si se kako treba. Za mene si ove godine ti pobedila. Dala si školu života, zato imaš podršku - rekla je Vesna.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković