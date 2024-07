Od ovoga stvarno nema dalje: Desingerica na nastupu klincima napravio pitu na glavi, lepio im kore i razbijao jaja! Šok snimak se širi kao lud (VIDEO)

Skandalozni reper prevazišao sebe samog, snimak postao viralan!

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica ne prestaje da intrigira javnost od samog početka otkako je kročio na javnu scenu.

Na društvenoj mreži "X" je sada isplivao snimak sa jednog od njegovih poslednjih nastupa koji je, blago rečeno, šokirao sve one koji su ga pogledali.

Naime, Desingerica je na nastup poneo kore za pitu, jaja i kačkavalj, pa je po publici sve to bacao.

Na snimku se vidi kako kore stavlja svom fanu na glavu, potom razbija jaje, a na kraju renda kačkavalj.

- Desingerica kuvar. Staviti kore za pitu na glavu, narendati kačkavalj i sve je spremno za boleštinu - piše u opisu snimka koji je objavljen.

Desingerica, kuvar 😡🤮

Staviti kore za pitu na glavu, narendati kačkavalj i sve je spremno za boleštinu 😡 pic.twitter.com/cLY4LsL7ga — black & white (@bianconerobgd) 19. јул 2024.

Desingerica o skandalima na njegovim nastupima



- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao nam je Desingerica.

Autor: A. N.