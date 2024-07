Stanislav izvodi Matoru na pravi put?! Maja zbunjena: Čudan mi je taj odnos...

Jovana Tomić Matora združila se u "Eliti" sa Stanislavom Krofakom, sa kojim je redovno trenirala i drastično smršala, a odnos su, po svemu sudeći, intenzivirali napolju, što je pokrenulo različite spekulacije i sumnje, a Maja Marinković, bivša devojka zagrebačkog MMA borca, ne krije da joj je njihov odnos u najmanju ruku čudan.

Matora i Stanislav svakodnevno komuniciraju, kako privatno, tako i na mrežama, gde ga ona redovno obaveštava o svom učinku na svakodnevnim treninzima po njegovom planu i programu. Isto čini i on - nekoliko objava sa treninga posvetio je baš Matoroj, kojoj javlja koliko on napreduje na treninzima, što je bilo dovoljno da krenu priče.

Sve se dodatno zakuvalo nakon što se saznalo da će Stanislav tokom naredne posete Beogradu navodno boraviti baš u Matorinom stanu, te se na društvenim mrežama postavilo pitanje da li to Krofak planira da Tomićevu izvede na "pravi put"?!

Podsetimo, u "Eliti" se ova sintagma svakodnevno koristila za Anitu Stanojlović, koja je posle gej zajednice u koju je ušla s Matorom "rešila da se vrati na pravi put", te je uplovila u hetero vezu, sa Anđelom Rankovićem.

- Mi smo u skroz korektnim odnosima, drugarskim. Krenulo je to lepim tokom, međutim situacija se okrenula naprasno. Videćemo šta će biti, ja ništa loše neću komentarisati - počela je Maja priču o Stanislavu, a pred kamerama emisije "Ekskluzivno" nije krila da joj je čudno to što Krofak planira da boravi kod Matore tokom naredne posete Beogradu.

- Uopšte nisam znala da su njegovi planovi takvi jer ja u to nisam bila upućena. On se družio sa Matorom i unutra, ali ne znam... Ne znam kakvi su im planovi i o čemu se tu radi, jer meni tako nije pričao, ali dobro, videćemo. Nikada nisam primetila da se gledaju tim očima, to mi nije ni na kraj pameti. Ja sam dobra sa Matorom, ali malo mi je čudan taj odnos... Ipak, nikada ne pomišljam na takve stvari jer znam da je Matora jasno rekla kog je opredeljenja. Nikad ne reci nikad, ali... Možda se samo gotive - zbunjena je bila Marinkovićeva.

Autor: D. Tanasijević