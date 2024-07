Tajne Matorine WhatsApp grupe! Sandra Rešič sve iznela u javnost, evo šta joj je poslala i zbog čega se ipak neće suočiti sa njom

Pevačica Sandra Rešić u novom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" otkrila je da ona i Jovana Tomić Matora još uvek nisu izgladile njihov odnos nakon brutalnog javnog suočavanja tokom trajanja "Elite".

Sandra je zahladnela odnose kako sa Matorom, tako i sa Markom Đedovićem.

- Njihovo učešće u "Eliti" ne bih komentarisala, ništa spektakularno različito nije bilo u odnosu na ono što oni zaista jesu, što ja znam, ako pričamo o Đedoviću i Matoroj. Matora - srčana, iskrena, nenormalna u pojedinim situacijama, borac za nepravdu ili pravdu... Dve godine sam bila sa njom u rijalitiju, dobro znam kakva je kao osoba i kako funkcioniše. Đedović je čovek kojeg znam i privatno i poslovno, iz rijalitija - počela je priču Sandra, a potom otkrila da li se suočila sa Matorom.

- Što se tiče Matorinog plana oko zajedničkog suočavanja, do toga nije došlo i najverovatnije neće doći, bar što se mene tiče. Bilo kakav problem ili bilo šta što se desilo, a što sam ja njoj zamerila, nemaju veze sa pomenutim imenima. Niko tu meni nije kriv, niti je učestvovao u tome što ja lično zameram Matoroj i o čemu bismo ona i ja pričale. Meni ne treba nikakva publika, nisam kod istražnog sudije, pa da moram da se pojavim negde. Nikakvi svedoci mi ne trebaju, ja svoje dokaze imam.

Matora je imala plan da ih sve zajedno okupi, što su oni odbili.

- Kada je ona napravila grupu na WhatsApp-u, znam da je Đedović odgovorio da sve što je interesuje, da može da ga pita lično, da mu ne pada na pamet da ide ni na kakva suočavanja. Ja sam takođe odgovorila na poruku, iako se povela priča internetom da nisam odgovorila, da se nisam udostojila ni da se javim. Rekla sam da mi ne treba publika, niti imam išta s ljudima iz grupe, već sa njom. Predložila je popularan restoran usred Beograda, i sad treba da se sastanemo tu i pričamo o čemu? Ne razumem? Zašto ti nas suočavaš? Prvo, veze jedno s drugim nemamo, kada je njena priča u pitanju, mislim na bivšu suprugu i prevaru koju je načinila na početku sezone. Nikakve mi tu zajedničke veze, niti bilo kakve malverzacije nemamo - rekla je Sandra i dodala:

- Rekla mi je da neće da se nađe sa mnom privatno. Pitala sam za razlog, rekla sam:"Ako ti treba publika, evo reci gde". Da porazgovaramo o tome šta je zaista problem između mene i tebe. Nemam problem ni sa kim od tih ljudi navedenih, sve što sam imala ja sam rešila ili ću tek rešiti, ali ono što imam sa Matorom tiče se samo mene i nje.

Matoroj zamera brojne stvari.

- Kada se desilo sve to na početku i kada se saznala cela priča, ona umesto da stavi prst na čelo i da razmisli, ako se pominjalo moje ime, posle tolikog drugarstva umesto da kaže:"Videću koja je uloga, ko je šta tu uradio", ustala je i rekla:"Videću ko mi je napolju radio o glavi". Ne znam kako sam ti radila o glavi osim što sam pomogla da saznaš da te žena vara? Ako je to rađenje o glavi, evo, kriva sam. Tom rečenicom uvrstila je sve nas, apsolutno nije izdvojila nikog. Na kraju je posumnjala i u Đedovića, koji veze s tim nije imao, već je uveliko dva meseca bio unutra kada smo mi napolju saznali sve. Svašta su izjavljivali za mene, nijednog trenutka nije ustala da me odbrani. Neke priče su se pričale unutra za koje je ona dobro znala da nisu tačne, ali je ostala imuna, ćutala je, nije je interesovalo - rekla je Sandra.

Odgovorila je i na pitanje da li se čula sa Anđelom Rankovićem, svojim bivšim dečkom, koji je sada u vezi sa Anitom Stanojlović, pobednicom "Elite".

- Zašto bih se videla i čula s njim? Sa tim dečkom nemam kontakt dve godine, od onog momenta kada smo prestali da imamo kontakt više se nikad nismo sreli, osim kada sam pevala u "Eliti" - objasnila je Rešićka.

Autor: D.T.