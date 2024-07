Matora precrtala Rešićku za ceo život: Devojka se ili drogira ili ima psihički problem, preporučujem joj mog psihijatra

Jovana Tomić Matora zauvek je precrtala sada već bivšu prijateljicu Sandru Rešić nakon što se, kako nam je ispričala, po izlasku iz "Elite" uverila da joj je govorila laži tokom njihovog suočavanja u "Šiša baru".

Predmet njihovog spora jeste Sandrino uplitanje u situaciju koja je zadesila Matoru - virtuelna prevara njene tadašnje supruge Anite Stanojlović sa hrvatskom TikTokerkom Mateom Car. Da li je Sandra za to znala od početka, ili nije, da li je htela da Matoroj pomogne ili pak napakosti, kome je šta pričala i slala - sve su to bile teme o kojima su govorili u "Šiša baru". Na Matorinu inicijativu, o tome je trebalo da razgovaraju i nakon njenog izlaska iz rijalitija, međutim do toga nije došlo, niti će doći.

Juče su se obe uključile u emisiju "Premijera - Vikend specijal" - najpre Sandra, koja je objasnila da ne želi da ide ni na kakva okupljanja niti ručkove sa drugim ljudima, koji su takođe umešani u čitavu zavrzlamu, već da želi s Matorom da reši problem oči u oči. Matora je potom obelodanila prepisku sa Sandrom, a danas nam je u razgovoru za Pink.rs objasnila da se sa bivšom prijateljicom više nije čula.

- Naravno da se nisu usaglasile priče, kao ni mnoge stvari. Znam ja kako bi to išlo s njene strane, manipulacija i ostale stvari... Druga stvar - videla sam napolju dokaze da je u "Šiša baru" sve slagala, od Markove adrese do svega ostalog. Jeste, napisala je za Marka ono što je rekla Ermina, da je verovatno znao za ovo. Devojka ili se drogira ili ima problem psihički. Ja bih joj preporučila mog psihijatra da joj da antidepresiv, malo za nerve, za živce, jer riba stvarno nije normalna - poručila je Matora.

Najviše ju je, između ostalih stvari, iziritiralo to što je Sandra ljuta na nju.

- Zamislite šta kaže, ja njoj napravila pakao od života?! Ja ušla u rijaliti, desilo se šta se desilo, tu ona nije kriva. Ona je samoinicijativno kontaktirala Mateu, napravila sebi zbrku jer je lagala, muljala sa njom, išla kod Marka u stan, ovo-ono... I to sve dok smo mi bili unutra. I ja njoj nešto uradila?! Strašno. Prepirala se, vodila ratove, nit znam ko je šta kome rekao, ko se j*bavao, ništa dok nisam izašla. Ne znam da li su ti ljudi ludi, da sam ja bila deset meseci tamo?! Da su oni dolazili u "Šiša bar" nakinđureni, napičeni i pričali tamo svoje priče dok meni nije bilo dobro? Je l' je neko terao da radi nešto za mene, da zove Mateu da je ugosti kod Đedovića? - zapitala se Matora.

Zanimalo nas je i zbog čega je poželela da ih okupi sve, u isto vreme i na istom mestu.

- Ipak smo se mi družili, mislim da svi zajedno treba da sednemo i svako svakome u oči da ispriča šta ima, a ne svako sa svakim da se čuje, da bude kao dobar, meni su rekli ovo, meni ono, hajde sada svi lepo da sednemo. Mislim da je najispravnije da jedni drugima sve kažemo, svakako niko od nas više neće biti ni drug ni prijatelj. Ni sa kim od njih neću biti kao pre, niti se družiti. Nemam potrebu da se svetim, ono što me je zanimalo saznala sam. Htela sam da se ovo reši, to uplitanje i lažinjanje mi je postalo toliko degutantno. Završio mi rijaliti, ako možemo mi bar, koji smo se družili, da sednemo da rešimo i rastanemo se ko ljudi, a ne ovako, po emisijama - zaključila je Matora.

