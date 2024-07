Hitno se oglasila: Anđelka Prpić doživela neprijatnost na moru - Evo šta se dogodilo!

Glumica Anđelka Stević Žugić (nekadašnje Prpić) doživela je veliku neprijatnost u Hrvatskoj.

Ona je trebalo da održi predstave na tamošnjem primorju, ali je bila prinuđena da iste otkaže, odnosno pomeri datume izvođenja.

- Nakon sinoćnjeg nevremena na Kastvu, evo novih termina predstave... - poručila je prvo Anđelka, pa dodala:

- Možda na prethodnom storiju nisam bila dovoljno detaljna. Sinoć nam je nevreme i jak vetar na Kastvu oborio i polomio scenografiju. Prinuđeni smo da pomerimo datume izvođenja predstava, jer nemamo tehničke uslove da predstavu održimo. Hvala na razumevanju i vidimo se!

"Deca samo traže našu pažnju"

Anđelka je, podsetimo, nedavno otkrila da li smatra da je danas teže odgajati decu nego nekad.

- Ne znam, nisam ih odgajala 50-ih, 60-ih godina, verujem da ni njima nije bilo lako, ali, što se kaže, svakom svoja muka najteža. Mislim da se danas stvarno rađaju deca, nekako, valjda što im je toliko toga dostupno, zreli, znaju šta žele. Mislim da najveći problem zapravo smo mi tu koji, ukoliko previše jurimo za nekim sopstvenim ciljevima, umemo da nemamo vremena za njih, a oni samo traže zapravo našu pažnju - kazala nam je ona, pa se osvrnula na ljude koji ogovaraju.

- Ne družim se s ljudima koji to rade. Ne znam, mene niko ne ogovara preda mnom, u lice, a šta rade ljudi okolo me stvarno ne zanima, ne bavim se time. Imam svoj mali krug predivnih ljudi i to je to - jasna je bila glumica.

Autor: N.B.