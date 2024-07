Ovo je budući muž Marije Kilibarde sa kojim čeka prvo dete? Bane je važio za najvećeg zavodnika, a majka mu je poznata glumica (FOTO)

Mnogima omiljeno TV lice, Marija Kilibarda, četiri godine je u skladnoj vezi sa Branislavom Vučelićem, a kako je Pink.rs već pisao, njih dvoje će postati roditelji.

Naime, prelepa voditeljka (43) je u blagoslovenom stanju i ljubavni par čeka devojčicu.

Prelepa voditeljka ne krije sreću što je posle duže borbe za potomstvo sa svojim izabranikom, ostala u drugom stanju i ona se oseća odlično, a kako ekskluzivno saznajemo ljubavni par će dobiti devojčicu!

Sa Branislavom uživa već četiri godine u ljubavi, a važe za jedan od najlepših parova među poznatima.

- Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva. Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljenje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva - zaključila je voditeljka.

Branislav je, inače, sin glumice Ljiljane Dragutinović i Milorada Vučelića, čuvenog pravnika, novinara, političkog funkcionera i bivšeg predsednika fudbalskog kluba "Partizan".

Pre Marije bio je u vezama sa mnogim beogradskim lepoticama. Naime, Bane je bio zaveo Anom Nikolić, ali imao je i romansu sa Sandrom Drašković poznatijom kao Sani Armani.

Čini se da je zavodničku prošlost ostavio iza sebe onaj momenat kada je počeo da izlazi sa Marijom Kilibardom.

Autor: Nemanja Brajović