ANDREANA ČEKIĆ PROGOVORILA O CENI NASTUPA: Evo i šta kaže o Desingerici! (FOTO)

Ona nije podigla cenu nastupa godinama!

Poznata pevačica Andreana Čekić progovorila je o nastupima na crnogorskom primorju, ceni istih, ali i kolegi Dragomiru Despiću Desingerici, koji je poznat po šok nastupima.

- Imala sam danas preko danas nastup, pa sad, večeras, imam drugi. Za mene je sezona tek danas krenula. Mislim da će biti dobro. Došla sam par dana ranije, htela sam da odmorim. Ja ne kuvam, inače, volim da me masiraju, da ima spa centar - rekla je Andreana pred našim kamerama.

- Ja nisam podigla cenu nastupa. Već par godina držim istu cenu. Jeste kriza, čujem i ja to. I meni su se otkazivali nastupi, recimo zbog lošeg vremena, i tako... Koji su razlozi za krizu ne znam. Da mi skoči još cena? Pa, gde ćeš više? (smeh) Zlatna sredina je najbolja, i za mene i za gazde klubova. Mogu ja da koštam i 50 i 100 hiljada, ali onda neću nastupati tako često, jer ne može to svako da plati, i ne treba. Želim da publici budem dostupna - istakla je ona, pa se osvrnula na Desingericu.

- O Desingerici ne mislim ništa loše. On je uspeo da bude zanimljiv, nije on džabe tu gde jeste, on je inteligentna osoba. Zna šta radi. Ja ne bih radila sve to što on radi, ali svako gradi svoju karijeru kako ume i želi - rekla je Andreana.

Autor: Milica Krasić