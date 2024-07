Ema Radujko progovorila o povezivanju s fudbalerima, odlasku kod Anastasije Gudelj u Španiju i Desingerici!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Ema Radujko je u Crnoj Gori progovorila o nastupima u letnjoj sezoni, te je spomenula povezivanja sa fudbalerima i kolegu Dragomira Despića Desingericu.

- Prezadovoljna sam, večeras imam drugi nastup ove letnje sezone, pa ćemo da vidimo kako će proći. Zasad sam zadovoljna - rekla je Ema pred našim kamerama, pa se dotakla Anastasije Gudelj, koja ju je nedavno ugostila u Španiji.

- Ja uvek hvalim Anastasiju, retko koja devojka je takva. Kako se ona ponaša, koliko je zrela, svaki put kad provodimo vreme mi bude prelepo. Oduševljena sam njom. Izlazila sam sa Anastasijom tamo, bilo je tamo mnogo naših ljudi, fudbalera... Uvek me spajaju sa fudbalerima, ali su to nekako uvek pogrešne informacije (smeh) I sa Radonjićem, i sa Vanjom Milinkovićem Savićem... - istakla je pevačica, te progovorila o Desingerici i njegovim šokantnim nastupima.

- Ja o njemu uvek pričam sve najbolje, to stvarno mislim. Poštujem sve što on radi. Mnogi bi voleli da imaju to što on ima. Ja ne bih rendala sir na nastupu kao on... (smeh) On će to, ja ću nešto drugo! (smeh) Dođi, pa ćeš da vidiš! - zaključila je Ema.

Autor: Milica Krasić