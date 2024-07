Tito je slao helikopter i mnogo je voleo našu muzičku zvezdu: Onog trenutka kad ju je Jovanka Broz videla, htela odmah da joj skine haljinu

Jedna naša poznata i slavna pevačica zapala je za oko Josipu Brozu Titu toliko da je angažovao da mu peva čak, verovali ili ne, 16 puta. Dok, s druge strane, Titova supruga, Jovanka Broz, kada je videla ovu našu poznatu pevačicu na jednom modnom događaju, tj. reviji, poželela je da joj skine haljinu, a ovog puta, pevačica je progovorila o susretu sa Jovankom i Titom.

Celog svog života, Josip Broz Tito, nije mogao da ostane imun na lepe žene, te ih je mnogo i prošlo kroz ceo njegov životni vek. No, međutim, najveći trag u njegovom životu ostavila je, naravno, njegova supruga Jovanka Broz, koja je važila za jednu od najvećih dama. Ona se trudila da razume Titovu narav i njegovu ličnost, ali i pokuša da ga opravda i onda kada joj se nisu dopadali njegovi postupci, ali je isto tako znala da pokaže zube i postavi granice.

Jovanka je važila za jednu vrlo otmenu i prelepu damu, ali i ženu koja nije imala dlake na jeziku. Njoj nije smetalo što je njen suprug obožavao da sluša upravo Zoricu Brunclik, koja mu je pevala, 16 puta!

Sudeći samo po tome koliko puta ju je sam Tito angažovao da mu peva, može se zaključiti da mu je naša slavna Zorica Brunclik bila jedna od omiljenih pevačica. Ona je na javnu scenu stupila sa svojih 14 godina, a svojim raskošnim glasom, autentičnim interpretacijama i neprolaznim šarmom, zaslužila poziciju jedne od najvoljenijih i najpoštovanijih pevačica na Balkanu.

- Na nekom od svojih nastupa za Tita, a možda i među prvima, rekao mi je orkestar: "Znaš, pevaš "Obrane su jabuke rumene", "Berem grožđe, biram tamjaniku", "Odakle si, sele", tako nešto, izvorne, te tri tokom dana i to je to". Prvo nisam znala otkud ja tu, ali kažu: "Kabinet predsednika Jugoslavije ovde, šef protokola", mislim umreš ne mestu, to je bilo vreme za umiranje - pričala je Zorica, a onda je nastavila:

Sećam se da su bili vinogradi kod Smedereva i ošišana trava, sad je vidim, on je od nas, ti stolovi gde je sedeo, bio je udaljen jedno 20 metara po mojoj proceni, a mi smo bili kao šator natkriveni zbog sunca. Krenula sam da pevam i vidim ga kako, onim crvenim tepihom, ide pravo prema meni. Da smo mogli svi da se povučemo negde, ali bio je zid. Sad zatečeni, ceo taj orkestar, i on prilazi meni i pruža mi ruku da se upoznamo.

Susret sa Titom nikada nije zaboravila i uvek ga se s radođšću priseća

Kako je Zorica u više navrata u intervjuima isticala, susret sa Josipom Brozom Titom nikada nije zaboravila, te se čak i decenijama kasnije od samog susreta, seća svakog detalja.

- Ima li potrebe da kažem da posle tri dana nisam prala ruke? Inače sam levoruka tako da nije bilo potrebe da je koristim. Pozdravili smo se i on mi je rekao: "Da li Vi imate neku svoju pesmu?", kažem: "Da", on: "Nemojte više da mi pevate, koga god dovedu od mladih pevača koji umeju da pevaju, svi mi pevaju "Berem grožđe, biram tamjaniku" i sve neke izvorne. Ako imate, otpevajte mi. Kako se zove pesma?", kažem: "Ne daj da nas rastave" i otpevala sam mu tu pesmu. Ne sećam se ni kako sam otpevala ni kako je bilo. To je bio prvi put kod njega, a bila sam 16 puta i pevala na raznim prigodama, sa raznim gostima, bila sam recimo kada je bila Elizabeta... - rekla je Zorica, a onda je otkrila da je Titovu nepredvidivost osetila i na sopstvenoj koži:

E sad, dolazimo u Pulu, imala sam koncert u Pulskoj Areni, tada su bile one velike grupe pevača i samo je došao helikopter koji je zabrundao onde, čak nisam ni naslutila, bila sam u garderobi i rekli su onako vojnički: "Molim Vas, da krenete sa nama. I onda smo odleteli na Brijune. Sećam se te vožnje u tom helikopteru, kad god gledam neki akcioni film kad oni treba da izlete iz helikoptera nešto se drže, oni ih guraju otpozadi, mislila sam da će i oni mene tako da istresu (smeh). To je jedna lepa epizoda u mom životu, u najboljem sećanju imam sve te priče.

Dok se prisećala samog upoznavanja sa Titom, Zorica se prisetila i anegdote sa haljinom koja se dopala i Titovoj ženi, Jovanki Broz, ali u nju, kako je tada pričala, nije mogla da stane.

- Znala sam da ću pevati kod njih, bila je modna revija gde je modna kreatorka baš sve i svašta šila božanstveno i otišla sam da kupim haljinu baš za tu priliku da je imam. Kad sam se pojavila u toj haljini, Jovanka mi je prišla i rekla: "Nisam mogla da stanem u nju". Tada sam bila kao violina, sada sam kao kontrabas. Ona je rekla: "Meni su pokazivali celu tu kolekciju, mnogo mi se dopalo". Imam sliku sa njima, koju Miroljub i ja često gledamo, tada sam bila crnka - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić