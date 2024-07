Bazen na krovu i pogled iz snova: Breskvica se uselila u luks stan sa dečkom, ovo je njihov raj! (FOTO)

Zarađeni novac uložila u nekretninu!

Mlada zvezda Anđela Ignjatović Breskvica naporno i vredno radi, a novac koji je zaradila uložila je u nekretninu i to ozbiljnu, u kojoj od skoro živi sa dečkom.

- Nema me toliko na Instagramu, a razlog je to što se uveliko selim! Naš raj! Zahvalna - napisala je ona u opisu tada, a prizor je oduševio mnoge.

Naime, po svemu sudeći zgrada u kojoj živi nalazi se u Žarkovu, a ekipa Paparaco lova uslikala je stambeni objekat jednom prilikom i tada smo imali prilike da vidimo kako zgrada izgleda spolja.

Inače, Breskvica je do nedavno živela u porodičnoj kući koja se nalazi takođe u Beogradu, u naselju Krnjača, a kako izgleda njena devojačka kuća možete pogledati na slikama ispod.

Podsetimo, posle raskida veze sa Mihajlom Veruovićem Vojažem, Anđela Ignjatović Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti.

Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen", obzirom da je poprilično nabildovan.

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom za Telegraf.

