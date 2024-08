Opšta pomama za grobnim mestima na estradi: Evo koja lica sa estrade su se na vreme obezbedila, a samo jedna pevačica za smrt ni da čuje

Neki hoće da se sahrane u rodnom mestu, drugi se parcelom časte za rođendan, a ima i onih koji bi da legnu pored bivših partnera.

Mnogi poznati sa srpske estrade su se za života na ovom svetu obezvedili i za zagrobni. Kupovina grobnog mesta, kao da je među našim javnim ličnostima postala stvar prestiža, pa sve češće se može čuti kako se neka zvezda javno hvali da je, pored toga što je sebi obezbedila ugodan život ovde i sada, pripremila sve i za svoju sahranu.

Ova praksa, koja se često tumači kao izraz želje za dostojanstvenim ispraćajem, obuhvatila je i neke od najpoznatijih pevača i pevačica, među kojima su Zlata Petrović, Nada Obrić, kao i Saša Popović, dok ima i onih koji se poput Lepe Lukić, kako tvrdi njena koleginica, ljute na pomen smrti.

Poznate ličnosti koje su se odličile na ovakav potez, bez ustručavanja govore o svojim "večnim kućama", a razlozi su kao i sami ljudi, različiti.

Tako je Zlata Petrović svojevremeno izjavila da nikada nije bila bez novca jer razmišlja unapred, pa je tako unapred sebi obezbedila i "večno počivalište".

- Tačno je, uzela sam sebi grobno mesto. Ima dosta toga da se završi oko toga, ali na pola sam. Ja uvek razmišljam šta ću sutra i hoću svoju decu da rasteretim toga. Obezbeđena sam - rekla je Zlata Petrović jednom prilikom za domaće medije.

Pevačica Nada Obrić ima neobičnu želju - da kada jednog dana napusti ovaj svet počiva pored bivšeg muža, o čemu se ne snebiva i javno da govori.

- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali je l' napisala testament i kupila grobno mesto. E, pa ja ne bežim od toga! Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju - priznala je Nada Obrić jednom za medije, pa nastavila:

- Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj. Ja nisam pisala testament, jer među mojom decom nema zle krvi. Znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah ja od toga da unapred raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili.

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović iznenadio je javnost kada je sam sebe za rođendan častio, ni manje ni više, nego grobnim mestom.

- Ne proslavljam, pošto pedesete više ne proslavljam. Poslednji koji sam slavio je bio kada sam imao 50 godina. Sad mi je ovo najtužniji dan, jer sam svake godine 24. aprila godinu dana stariji i bliži sam jednom placu koji ću sad kupiti za tri osobe - rekao je Saša Popović, pa je dodao da ne veruje da će živeti 100 godina:

- Teško, taj ko doživi 100-tu nije radio u "Grandu" i nije radio sa pevačima. Nije bilo lako!

Autor: Nikola Žugić