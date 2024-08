Pokazala savršenu liniju: Vreli kadrovi Tanje Savić u kupaćem oduzimaju dah (FOTO)

Pevačica Tanja Savić već duži vremenski period uživa u emotivnoj vezi sa Muhamedom Mukijem Bešićem koji je prati u svakom koraku, a sada je pokazala kako uživaju u vrelim letnjim danima.

Naime, Tanja Savić u pauzama od nastupa dane provodi u luksuznoj vili u kojoj uživa sa svojim izabranikom i sinovima.

Tanja je pozirala pored bazena u kupaćem kostimu i pokazala svoje obline. Kako često nemamo priliku da je vidimo u ovakvom izdanju, njene fotografije su izazvale lavne reakcija.

"Uživaj", "prelepa si", "prezgodna žena"... su samo neki od komentara.

"Muki nije samo moj dečko, on je očuh mojim sinovima"

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

Autor: N.Brajović