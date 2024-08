Ne može da me izvede na večeru koju ne može da plati: Jovana Jeremić razbesnela sve izjavom, ove stvari mora da ima njen savršen muškarac

Razbesnela sve izjavom!

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u vezi sa 15 starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji drži lanac pekara.

Jovana Jeremić zaljubljena je do ušiju u 15 godina starijeg emotivnog partnera, bogatog biznismena Dragana Stankovića i njih dvoje ističu da su jedno drugom najveće ljubavi, a voditeljka je pre ljubavi sa Draganom govorila o muškarcima i kakvi to zapravo imaju najveće šanse kod nje.

- Ja sam iskren čovek i znam tačno šta tražim. Ko bi ti došao u emisiju i rekao ovo. Niko. Ja da se foliram, ne pada mi na pamet. Ako nije uspešan, nemoj ni da mi prilazi. Šta meni ima prosečan muškarac da šalje poruke. Šta možemo nas dvoje da radimo, možemo da sarađujemo ali mi pričamo o emotivnim odnosima. Izvešće me na večeru koju ne može da plati. O čemu mi pričamo. Ja onda gubim se**ualnost. Ja ne mogu da spavam sa čovekom kome sam platila ručak. Gubim se**ualnost tako - rekla je Jeremić, pa progovorila o svom intimnom životu:

- Strastvena sam, jako emotivna i duboka. Vrlo duboka i u svakom smislu to mislim. Intezivna i čudna. Ja volim sve da probam i da osetim. Ne mislim samo na unutrašnja osećanja. Volim dodir, poljubac u vrat, mene jako pale te stvari. Ja sam sva senzualna, sva se naježim. Tačno znam koji Jako volim predeo oko vrata, meni je on jako se**i. Mislim da su muškarci dosta to zaboravili. Zaboravili su da budu senzualni, a to jako pali kod žena koje su strastvene i se**ualne. Ne volim ništa što je brzo i ništa što je agresivno. Delujem kao da sam ja domino dama, ali sam zapravo potčinjena u tom se**ualnom smislu. Volim da me istinski ljubi i da mi budemo jedno - istakla je Jeremić, pa nastavila:

- Evo kako mi treba prići. Ti prvo moraš da imaš časnu nameru ili u suprotnom gubiš vreme. Neću da imam kombinacije, nemam ja vremena za to. S**s mi ne treba, ja vodim ljubav. Onda kažu da sam ja fatalna. Samo spavam sa muškarcima koje volim. Čim te ne volim neću imati se*s. Ja se*s prezirem, to je za površne ljude. Previše sam duboka žena. Neću da dam sebe da bi neko sutra išao po gradu i pričao kako je bio sa mnom. Ja sam previše skupa žena. To što ja pružim muškarcu, to mu neće pružiti ni jedna žena. Niko ne može da me zaboravi - rekla je Jeremić jednom prilikom.

Autor: Nemanja Šolaja