Đani i ja držimo koncert kada osvoje zlato: Željko Šašić hitno stao u odbranu svog kolege nakon što su ga mlađi pevači OVAKO ponizili!

Stariji pevači izrazili su nezadovoljstvo činjenicom da u svojim godinama treba da pevaju u cik zore!

Sinoćna proslava uspeha naših olimpijaca nije prošla bez kontroverze - Radiša Trajković Đani nije stigao da otpeva svoj blok pesama, a Željko Šašić izneo je svoju stranu priče.

Željko je izjavio da nije stigao da otpeva pesme zbog kolega koji su održali 'koncert' i da nije znao ko je zadužen u tom metežu. Izrazio je razumevanje za Đanijevu frustraciju, ističući da nije fer ako ga je neko zvao da peva, a onda nije dobio priliku. Ipak, naglasio je da će sledeći put ispoštovati svoje kolege sportiste i da će se potruditi da zajedno sa Đanijem drži koncert kada osvoje zlato.

-Nije fer, ako ga je neko zvao da peva, da on i ja treba, kao najstariji, da pevamo u 5 ujutru. Meni se nije pevalo, bez obzira što su me zaustavljali tamo, ali se nisam ni na koga naljutio, jer sam došao juče sa puta. Došao sam da se latim mikrofona, i to su očekivali od mene, ali nisam stigao. A kako je vreme teklo, bilo mi je svejedno što nisam stigao, ali da je Đani negde u pravu – jeste. Ako su ga zvali, čovek je hteo da ispoštuje, nije okej. Trebalo je da se napravi neki red, ali nismo znali ko je zadužen u onom metežu. Sve u svemu, bilo je super, stići ćemo sledeći put na red, kada osvoje zlato, onda Đani i ja držimo koncert - rekao je Željko za domaće medije.

Podsećamo, Đani je i danas bio vrlo nezadovoljan zbog cele situacije:

- Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju. Čekam da pevam… A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pasama. Otišao u 5, nisam ni otpevao nijednu pesmu. Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer! Bio tu, al’ ponižen - napisao je Đani putem društvene mreže Instagram.

Autor: N.P