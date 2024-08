Drug Saše Vidića se javio srpskim medijima: Patio je što se posvađao sa Cecom! Posle smrti su ga SVI ZABORAVILI

Pokojnog kreatora Sašu Vidića su svi zaboravili, tvrdi tvrdi Ivo P., njegov prijatelj iz Hrvatske.

On se javio domaćim medijima sa željom da se javno obrati njegovim prijateljima.

- Godinu i po dana je prošlo od smrti mog druga, prijatelja i brata. Od tog aprila do dan-danas niko od prijatelja, javnih ličnosti i saradnika me nije pozvao da ga bar pomene. To nisam očekivao. Ja ne volim da se eksponiram javno, iako smo se nas dvojica družili, putovali. Nikad nisam od njega tražio da me pomene, ali sad vidim da je bio u pravu, da je taj javni svet zapravo samo farsa. Sada su aktuelne društvene mreže, sve sam pomno pratio i niko nije stavio nijednu fotografiju otkako je preminuo, bar da na taj način ukaže poštovanje. Niko živi. Nije malo godinu dana, a prošlo je i više, i ako vi ne objavite neki tekst o njemu, kao da nije ni postojao. Zato mi je jako krivo, a toliko su se grebali o njega i mnogi proslavili, a sad ništa - priča Ivo.

Prema njegovim rečima, Vidić je otišao zauvek, a najviše mu je bilo krivo što se nije pomirio s Cecom Ražnatović.

- To mu je ostala bolna rana. Verujte mi da jeste. Da, on je javno o njoj govorio sve i svašta, ali nije tako zaista mislio. Pa znate kakav je Saša na jeziku, ali u dubini duše je patio što su se posvađali. Verujte da je to bilo zbog gluposti. Ništa Ceca tu nije bila kriva. On je pomislio da mu je nešto uradila iza leđa, ali nije. Mnogo puta sam mu govorio da je pozove i hteo je, ali se onda seti šta je pričao u emisiji na nekoj televiziji i odustane. Nadam se da će biti prilike da se sretnem s njom i da joj pustim glasovne poruke koje još čuvam - zaključuje on.

Modni kreator preminuo je u aprilu prošle godine. Rođen je 1971. godine u Hrvatskoj, ali od 1991. živeo je i radio u Beogradu. Premda je više od dve decenije bio na srpskoj javnoj sceni, o njegovom privatnom životu se vrlo malo znalo. Zato je njegov poslovni život bio veoma bogat jer je sarađivao s najvećim imenima naše estrade, glume i sporta.

Autor: pink.rs