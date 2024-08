Ovako zvuči kada Đekson peva Cecu: Reper napravio potpuno ludilo u klubu, pogledajte snimak koji svi šeruju (VIDEO)

Nemanja Đerić Đekson, popularni srpski reperr, ne zaustavlja se ovog leta, tokom kojeg je do poslednjeg mesta ispunio svaki klub u kojem je nastupio, a publiku je, pored živog izvođenja svojih hitova, dodatno oduševio svojim novim, osveženim repertoarom kojim na nastupima u sekundi diže masu.

Naime, na društvenim mrežama, naročito na TikToku, danima se šeruje snimak na kojem se Đekson u prepunom klubu penje na ogradu bine i peva "Da raskinem sa njom", hit Cece Ražnatović iz 2013. godine.

Masa je odmah počela da vrišti i uglas peva sa Đeksonom koji, očito, odlično pliva u svim vodama.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Đekson je, inače, pre dve nedelje obradovao svoje fanove novim duetom "Ja ili on" koji je snimio sa Džordžijem, a i dalje se priča o reperovom nastupu na Music Week festivalu u Beogradu, nakon kog je isprozivao pojedine kolege.

- Rasta je tata i naš brat Desingerica, ono... Ali iskreno, ja sam tu ćale. Ja ne cimam ljude za duete, čekam da se oni jave, a onda ja, gotivimo se, valjda pratite storije - rekao je tada Đekson, koji je priznao da voli da sluša Barbaru Bobak.

S druge strane, žestoko je prozvao Teodoru Džehverović.

- Teodore, male zdepaste, najbolja pesma je "Čuka", ostale su sr*nje, od Tee Tairović je ,,Pec" i to je to. Milica Pavlović nemam pojma, Barbara Bobak iskidala, Vojaž je sve sr*nje! Sa Cecom je do j*ja ta pesma, ja kad je čujem u kolima, dam mu po gasu - priznao je on.

Reper je, inače, imao ozbiljan problem zbog pesme "Ma gde god bila", koju je obradio.

- Zabranjena je pesma, zbog Lepog Miće, vodi se slučaj, jer nije moja, ali ja sam je proslavio. Nema Lepi Mića sa tim, nego autori, valjda će mi oprostiti večeras ili ću platiti ogromnu kaznu - rekao je Đerić.

Autor: Darko Tanasijević