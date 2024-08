Epski obračun: Zorana Mićanović i Tijana Em ulaze u otvoreni rat, Milentijevićeva žestoko potkačila mlađu koleginicu!

Tijana i Zorana su pre ovoga super komunicirale, pa su se i hvalile javno.

Mlada pevačica Zorana Mićanović otela je bend koleginici Tijani Milentijević s kojom je do skoro bila u dobrim odnosima. U međuvremenu, vlasnica hita "Žena od sultana", sada smatra da joj je mlađa koleginica zabila nož u leđa i njih dve su sada na ratnoj nozi, međutim, tu nije bio kraj situaciji o kojoj se već neko vreme raspreda u medijima.

Naime,nije samo Zorana uzela bend svojoj koleginici Tijani, već i njenog nekadašnjeg dečka koji je bubnjar po profesiji i nekada je nastupao sa Milintijevićkom, a sada sa Mićanovićkom.



- Drago mi je da sam konačno na estradi upoznala, nekoga ko je mlađi od mene (smeh). Ova devojka je pre svega dobar čovek, koliko sam mogla da procenim za kratko vreme i od srca joj želim puno uspeha! Dok ne izađe nešto novo, slušajte naše pesmice Sikter i Kako ostaviti lava. Veliki poljubac od nas dve - napisala je Milentijevićeva 21.oktobra 2021. godine.

Povodom spleta novih okolnosti, Milentijevićka se ponovo oglasila, te nije previše htela da komentariše postupke koleginice, koji su za sve, samo ne za pohvalu.

- Stvarno ne znam ko me kopira i da li me kopira. Puno radim, putujem, spremam nove projekte i veruj mi ne stižem da se bavim drugima. Ako vi kažete da me kopira, onda vam verujem. Dobila sam od dosta ljudi poruke tog tipa i mogu ti reći da mi ne smeta. Zorana je mlada devojka i naravno da mora imati nekog uzora. Drago mi je ako sam to ja. Što se tiče benda, nije ovo prva promena pratećih muzičara u mojoj karijeri, tako da u svakom slučaju želim i njima i njoj svu sreću u daljem radu - rekla je Tijana.

