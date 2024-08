U kući Saše Matića odmarao je Njegoš: Pevač je vlasnik nekretnine koja vredi dva miliona evra! Odiše luksuzom i bogatom istorijskom pričom

Ovo su detalji!

Pevač Saša Matić vlasnik je luksuzne kuće u Perastu u kojoj se nekada odmarao Petar Petrović Njegoš, a koja se nalazi tik uz more.

Saša Matić imao je veliku želju da poseduje kuću pored mora, a nakon nekoliko godina potražnje popularni pevač je 2018. godine naišao na skupu i vrednu nekretninu na crnogorskom primorju.

U pitanju je vila iz 18. veka u Perastu koja se nalazi tik uz more.

- Kada se otvorila ponuda za kupovinu luksluzne vile u Perastu, Saša nije mnogo razmišljao. Shvatio je da je to ono što je oduvek želeo. Sa suprugom Anđelijom je popričao i oboje su se složili da im je ovo pametna investicija. Kako oboje vole da slobodne trenutke sa ćerkama provode na putovanjima, odlučili su da daju novac za kuću na moru - rekao je svojevremeno izvor koji je upućen u celu priču, i dodao:

- Ono što je zanimljivo jeste da se u ovoj vili leti odmarao Petar Petrović Njegoš, i to kao gost porodice Balović u čijem je vlasništvu bila tada ova kuća. Kada je Saša čuo, za to bilo mu je još draže što će ova nekretnina biti njegova. Cele prošle i početkom ove godine unutrašnjost vile je renovirana i to prema potrebama porodice Matić. Saša je pre pet dana ušao prvi put u kuću gde je i boravio. On i njegova porodica će baš u ovoj vili provoditi vreme kada god dođu u Crnu Goru.

Saša je jednom prilikom istakao koliko voli da ovde provodi vreme.

- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super, samo što ove godine nekako imam malo vremena. Veruj mi da je juče trebalo da idem na dva dana baš tamo u vilu, međutim, to se sve izjalovilo - rekao je Saša svojevremeno i istakao da mu je čast što boravi u istim prostorijama gde je jedan od najvećih srpskih pesnika i filozofa provodio slobodno vreme.

- Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - rekao je Matić tada za "Srpski telegraf".

