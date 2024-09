Rusvaj na samom startu: Lakić poneo rekvizite kako bi ponizio Lejdi i Slobu, oni se udruženim snagama ostrvili na njega! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nikola Lakić, Lejdi Di i Slobodan Josipović.

- Evo na početku emisije sam nešto za Slobu doneo, imam jednu mašnicu i vazelin za Slobu, jer ne zna na kojoj je strani i da li je topdžija i furundžija, pa neka odluči. Takođe sam doneo jedan kofer sa stvarima od Dragane jer ne ispušta Coku iz usta, valjda je ljubomorna jer nije mogla da me ima, pa sam joj pripremio njenu bundu, malo ima nešto provokativnije, tako da ću podeliti sve, ko želi bundu neka mi se javi -rekao je Lakić.

Lejdi kakva je ovo provokacija? -pitala je Maša.

- Ovo me nije iznenadilo, on sa njegovim mozgom koji ne koristi, glupa provokacija, postao mi je smešan posle prošle emisije, tako da me ne zanima -rekla je Lejdi.

- Vidite kako je on krenuo sam sebe da raskrinkava, zna i da koristi vazelin, apropo prepiski koje su izašle o njemu sa nekim muškarcima. On je mene blokirao verovatno jer je ljubomoran na Uroša, ja ne znam šta drugo da kažem -rekao je Lakić.

- Ja sam zaljubljen u tvoju mamu, ja ću da ti promenim orjentaciju. Coka nije cinkara, ja umem da budem jako loš, ali on toliko pljuje ovu ženu samo što se ja ne bavim tim stvarima -rekao je Lakić.

Autor: Nemanja Šolaja