Rusvaj na nominacijama: Mima urnisala uvredama Božu i Branku, oni isprovocirani skočili na nju! (VIDEO)

Haos!

U toku su nominacije odabranih. Mima Šarac ušla je u žestok sukob sa Božom Franićem i Brankom Knežević zbog sinoćnjeg haosa koji su imali.

- Poslaću Branku jer mi se uopšte ne sviđa i ima neki sukob sa mnom, ne znam zašto -rekla je Mrvica.

- Hoću da vidim leđa Milici Dugalić jer me je uvredila i gaziću je do kraja da ode kući jer je iznela neke stvari o meni koje nisu za javnost -rekla je Keti.

- Ja ću da nominujem Raška jer je promenio mišljenje o ženama generalno, on me stalno nešto ućutkuje i postao je mnogo ponosan. Mislim nije više kao ranije -rekla je Barbi.

- Meni je žao što ne mogu da nominujem ljude odavde jer je Boža nasrnuo na mene, pored toga bih isto i Branku nominovala koja me je žestoko izvređala i nadam se da će je ljudi žestoko osuditi jer je žena nebitna a vređa najniže -rekla je Mima.

- Mrš je*em ti mater ku*vo raspala, videćeš da li ćeš danas spavati sp*rmušo jedna raspala -dodao je Boža.

- Nominovaću nekog ko me je najviše izvređao i stalno mi dobacuje a to je Gastoz, mi nemamo neki sukob ali sam počela da mu iznosim mišljenje sa Anđelom i onda je on krenuo da me vređa -dodala je Mima.

Autor: Nemanja Šolaja