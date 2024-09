VOZILA SAM BICIKL SA DECOM, A ONDA SE DESIO PROBLEM: Jelena Đoković otkrila da im je prišao NEPOZNAT MUŠKARAC i oduševio gestom

Supruga Novaka Đokovića rekla je da joj je drago što smo mi nacija koja pomaže i da smo dobri i požrtvovani ljudi.

Suosnivačica i globalna direktorka Fondacije “Novak Đoković” Jelena Đoković ističe da je dobročinstvo tema koja treba da krasi svaki dom i da se prenosi iz generacije u generaciju, jer dovoljno ima loših stvari koje treba da budu stavljene u senku i da se istaknu one dobre.

Jelena Đoković smatra da ne postoji pojedinac koji nije na neki način nekome nešto pomogao. Veruje da smo nacija koja pomaže, da smo dobri domaćini, požrtvovani ljudi, borci za pravdu i vrednosti koje su bitne.

- Ne znam da li u mojoj porodici ili u Novakovoj porodici postoji neko ko nije otvorio svoj dom i svoje mogućnosti podelio sa nekim kome je to značajno. Tako da je to bilo apsolutno nešto što je deo nas i bilo je prirodno da je u skladu s mogućnostima. Naše mogućnosti su se dramatično povećale u odnosu na naše odrastanje, odnosno na detinjstvo i mi smo to, da kažem, iskoristili da pomognemo ne pojedincima, već sistemu, dakle društvu - ističe Jelena.

Jelena napominje da sve što Fondacija radi dolazi iz srca i da je preko potrebno našem društvu. Počev od toga da otvaraju vrtiće u mestima gde nema dovoljnog broja dece, zatim edukuju vaspitače kako bi na što kvalitetniji način provodili vreme sa decom, budući da je to ključni period njihovog razvoja.

- Ono što je meni, iskreno, kao roditelju najdraže jeste program u kome se radi direktno s roditeljima. Dakle, mi imamo te radionice za roditelje, sedimo u krug, delimo naše muke sa stručnjacima i oni nam pomažu da se snađemo u tom ludilu jednog odrastanja- rekla je ona i dodala:

- Najlepši osećaj kada se probudim i znam da ću činiti dobra dela, a da mi je to i posao.

Prema njenim rečima naš narod ima empatiju.

- Sa ponosom kao Srpskinja koja putuje širom sveta, upoznala sam različite kulture, jezike pa sam samim tim mogla dublje da razumem kulturu jednog naroda. Mi smo aposlutno jedan narod koji je poseban i ima dobro srce. Nemam dilemu da se kod nas čine dobra dela- rekla je Jelena gostujući na RTS-u.

Deca su imala problem sa biciklom, a onda nam je jedan gospodin pomogaoNa pitanje da li je neko skorije učinio nešto dobro za nju, Jelena je ispričala anegdotu koja se nedavno dogodila.

- Svaki dan nam neko čini delo. Pre neki dan sam bila sa decom da vozimo bicikl. Spao joj je lanac. Čovek je stao i izašao iz kola. Nije me prepoznao, znači nije imao interes da mi pomogne. Izveo je svoje malo dete i uputio ga u to kako se pomaže. Meni su lepa dela i jedna situacija. Ja sam bila žena sa dvoje male dece i nisam znala da namestim lanac na biciklu - rekla je ona.

Autor: Milica Krasić