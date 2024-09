Idem tamo gde su ljudi inovativni! Vesna Paštrović ne krije uzbuđenje pred otvaranje Odeona: Publika će me videti u drugom svetlu

U susret 30 godina postojanja Pinka, vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović najavio je brojna iznenađenja za domaću publiku, a jedno od vodećih znatno će obogatiti kulturni život srpske prestonice. Reč je o otvaranju čuvenog Teatra Odeon, kao i dugo očekivanoj premijeri mjuzikla "Lu".

Ovaj mjuzikl rađen je po tekstu Željka Mitrovića, koji je sam i producent predstave koju je režirao zajedno sa Markom Jovičićem.

- Pretpremijera će biti 12. septembra, a 13. velika premijera. Kontinuirano igranje, prikazivanje će biti do kraja meseca u premijernom statusu. Biće više od deset premijera, potom ide u ciklus normalnog repertoara - objasnio je u "Nacionalnom dnevniku" Mitrović, koji je, zajedno sa kreativnom ekipom koja je radila na ovom spektaklu, uložio mnogo truda, vremena i kreativnosti.

U emisiji "Amidži šou" gostovala i glumica Vesna Paštrović, koja je gledaoce pozvala u "Odeon".

- Pozivamo sve da posete Odeon teatar, ali pozivamo i onu stalnu pozorišnu publiku. Ja mislim da će se i njima dopasti predstava. Mi mnogo volimo svoje pozorište i svoju predstavu - rekla je ona i dodala:

- Volim da menjam u životu, volim da idem tamo gde su ljudi inovativni, gde mogu nešto da naučim. Ja sam pomislila da je "Odeon" mesto gde ću ja to moći da radim. Hvala Željku Mitroviću i mojim kolegama što me puštaju da maštam, da se igram i da pomeram svoje granice. Mislim da će publika koja ide u pozorište moći da me vidi u nekom novom svetlu - objasnila je glumica.

Autor: Darko Tanasijević