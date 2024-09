Đina mi je rekla da i ona želi ugovoren brak, kao Haris i Melina: Bivša dadilja porodice Džinović otkrila ŠOKANTNE detalje njihovog života!

Potpuno ih raskrinkala!

Priča oko razvoda Harisa i Meline Džinović ne jenjava, a izgleda ni količina "prljavog veša" koji polako isplivava na površinu.

I dok je Melina prethodnih godina u javnosti govorila o tome kako je planirala još jedno dete sa Harisom, pored ćerke Đine i sina Kana, te da im je porodica smisao života i daleko ispred karijera i posla, izgleda da su u domu na Senjaku stvari funkcionisale malo drugačije.

Nedavno se oglasila nekadašnja bebisiterka, koja je do detalja opisala šta se dešavalo u domu Džinovića.

- Mene taj njihov razvod uopšte nije iznenadio, nadam se samo da su deca dobro. Od početka pratim u medijima ceo ovaj haos oko Harisa i Meline i iskreno sve vreme razmišljam o Đini i Kanu. Bili su dosta mlađi kada sam ih čuvala, ali deca su deca i sigurno im nije prijatno zbog svega. Oni su uvek bili privrženiji Harisu, Meline su se bojali i uglavnom sam ih kod nje pokrivala kada su pravili raznorazne smicalice. Doduše, meni je to od početka bilo čudno, s obzirom da je Haris često bio na turnejama, mislila sam da sa njom imaju bliskiji odnos - rekla je nekadašnja bebisiterka, a zatim dodala da je sve postalo jasno kada se i sama uverila da deca sa Melinom dnevno provedu svega sat ili dva.

- Sećam se recimo kada sam odlazila sa njima u Bečiće, jer oni tamo provode gotovo celo leto.. Mislila sam da će njih četvoro biti zajedno, a da ću ja biti u nekoj odvojenoj sobi, međutim, na moje iznenađenje, nije bilo tako. Haris i Melina su bili u jednom delu hotela, a ja sa decom u drugom. Sve vreme sam bila sa njima u sobi, budila ih za doručak, vodila na plažu, izlazila uveče u šetnje, išla sa Kanom u teretanu, pratila Đinu kada je išla da se druži sa drugaricama. Sa Melinom su se sretali samo na kratko u lobiju hotela - priseća se bivša bebisiterka Džinovića, a zatim dodaje da je ustajala prva kako bi Melini zauzela dobro mesto pored bazena, jer ona nije želela sa decom na plažu.

- Harisa sam videla svega par puta, uvek se nešto našali i stalno se raspitivao da li me deca slušaju i da li je sve pod kontrolom. Melina je imala zamerke na moj stajling, pa mi je nekoliko puta nudila da me odvede u šoping i kupi mi neku "normalnu" garderobu, na šta naravno nisam pristala jer sam po ceo dan trčala sa decom i volela sam da budem ležerno obučena. Svoju garderobu nije želela da nosi u vešeraj, već me je terala da njene stvari lično perem na ruke, uključujući i gaće i komplet donji veš, i mislim da je to trenutak kada sam počela da razmišljam o otkazu. Zivkala me je za sve i svašta, i tada sam shvatila da njoj nije potrebna samo bebisiterka, već lični asistent i neko ko će joj bukvalno služiti kad god se njoj prohte - iskrena je sagovornica i dodaje da, iako na prvu izgleda tako, Melina uopšte nije tako galantna.

- Pre nego što smo krenuli u Crnu Goru, Melina mi je više puta naglasila da, bez obzira na roming, telefon stalno mora biti dostupan, ali uz obećanje da će račun za telefon platiti ona. Kada smo se vratili za Beograd, samo mi je rekla " Ja nemam ništa sa tim", pa sam skoro trećinu mesečne zarade potrošila na mobilni. Zbog svega sam odlučila da prekinem saradnju sa njima - rekla je bivša bebisiterka Đine i Kana, ali i priznaje da u poslednje vreme često razmišlja o njima, kao i da jedna Đinina rečenica ne prestaje da joj odzvanja u glavi.

- Nas dve smo sedele same na terasi i ja sam je zadirkivala za simpatiju iz škole, a onda smo nastavile da ćaskamo o momcima i zaljubljivanju. Tada mi je rekla "I ja ću imati ovako ugovoren brak, udaću se za nekog bogataša, a ovako ću biti sa nekim koga volim". Mislim da tu rečenicu nikada neću zaboraviti , to me je baš rastužilo - završila je svoju ispovest za bivša bebisiterka porodice Džinović.

Autor: Iva Stanković