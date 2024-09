'Kraljica šera' ne štedi: Jovana Jeremić se pojavila bez Dragana na proslavi portala Pink.rs, pa urnisala Tanju Savić (VIDEO)

Kako je septembar obojen ružičastom bojom, a ove godine pogotovo s obzirom na to da TV Pink slavi 30 godina postojanja, na sinoćnjoj proslavi portala Pink.rs pojavile su se brojne poznate ličnosti, među kojima se našla i voditeljka Jovana Jeremić.

Ekipa portala Pink.rs napravila je proslavu povodom 30. rođendana ružičaste imperije na koju je došlo sijaset poznatih ličnosti, među kojima je i voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji, "Novog Vikend Jutra", Jovana Jeremić, koja je ovom prilikom pred našim kamerama progovorila o brojnim aktuelnostima.

- Ja sam velika zvezda, moraš da zaslužiš da sa mnom budeš u novinama. Ja sam nekada mogla da se "fajtam" sa Tanjom Savić, ali više ne. Nije Tanja uspela, ja joj ne znam nijednu pesmu. Mora da smrša užasno se ugojila. Ne znam kako će napuniti Arenu. Ja volim Teu Tairović - rekla je Jovana, pa otkrila ko joj se od mladih pevačica još dopada:

Teu sam podržala na početku karijere i nju i Milicu Todorović i Radu Manojlović i Aleksandru Prijović.

Voditeljka je priznala i zbog čega se Dragan nije pojavio na proslavi sa njom.

- Crna udovica kreće u noćni pohod. Fantastično je bilo na Željkovoj žurki, bila sam sa mojim Draganom, a večeras sam sama izašla, moj dragi odmara. Mogu da vam kažem da ga je Željko umorio sa ovim žurkama i rekao je da mora odmor da uzme - rekla je Jovana kroz šalu.

Jeremićeva je priznala i šta misli o golišavim fotografijama, te da li neko poseduje njene.

- Ja nemam takve fotografije, jedino ako me nisu na kvarno slikali. Ja nisam ta vrsta ličnosti, ne volim ja to. Nijednom momku nikada nisam poslala tu vrstu fotografije, jer kada te neko voli, neće ti to tražiti. Nikada se nisam ni fotkala tako, mene to ne pali. Ja kada hoću, ja dođem i uzmem, tako i on. Mi se volimo na seoski način. Ja volim da je muško, da me ispuni u svakom pogledu - otkrila je voditeljka.

Jovana je govorila i o putu u Ameriku, kao i o mnogim drugim temama, a o svemu tome detaljnije saznajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić