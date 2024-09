Supruga Ognjena Amidžića se prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja, a sve oči bile su uprte u nju zbog ovog detalja na elegantnoj haljini (FOTO)

Supruga Ognjena Amidžića, voditelja kultne emisije TV Pink "Amidži šou", Mina Amidžić, sinoć se prvi put pojavila u javnosti nakon porođaja i to upravo na proslavi portala Pink.rs.

Mina Amidžić porodila se 9. marta i na svet je donela sina Peruna, a zajedničke momente s njim i mužem Ognjenom Amidžićem neretko deli na društvenim mrežama.

Sinoć, portal Pink.rs napravio je žurku povodom devet godina postojanja, 30. rođendana TV Pink, kao i toga da smo u prvih 10 najčitanijih i najuticajnijih portala u Srbiji. Na toj proslavi, prvi put u javnosti nakon porođaja pojavila se Mina, koja je zablistala.

Naime, sve oči bile su uprte u nju s obzirom na to da je promenila izgled u potpunosti - Od boje kose, pa sve do linije koju je dovela do savršenstva nakon porođaja. Takođe, ono što je mnogima zapalo za oko jesu detalji na njenoj elegantnoj beloj haljini, a u pitanju su crne mašnice, te se tako potpuno uklopila uz Ognjena koji je odabrao crno odelo za ovu gala proslavu.

Autor: Nikola Žugić