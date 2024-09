Njeno remek delo: Pobednica Zvezda Granda Šejla Zonić sama napisala svoju prvu pesmu (FOTO+VIDEO)

Grand produkcija sa ponosom predstavlja pesmu "Dert", prvenac pobednice Zvezde Granda Šejle Zonić!

Ali to nije sve! Jer, osim što ju je otpevala, mlada zvezda se potpusuje i kao tekstopisac, i kao kompozitor pesme, sa kojom je odlučila da se predstavi nakon takmičenja.

- Pesma je satkana od moderne elektronske pop muzike i zvuka instrumenta saza, upotpunjena pevačkom melodijskom linijom, koja je obogaćena tradicionalnim melizmima, što upravo daje jedan savremen autentičan zvuk koji spaja tradicionalno i savremeno. Saz je poseban začin u pesmi, a svojom sjajnom umetnošću upotpunio ju je Mladen Pecović", sa ponosom ističe Šejla, ne krijući radost zbog pozitivnih komentara, koje je dobila kao kompletan autor, dodajući da aranžman, miks i mastering potpisuje Marko Gluhaković, dok je njen taletntovani suprug Armin režirao spot!I upravo iz ljubavi prema modernoj muzici, a u želji da to spoji sa onim po čemu je prepoznatljiva, a to je njena svestranost u izvođenju različitih žanrova, od stranog i domaćeg popa, dzeza pa do narodne i tradicionalne muzike nastala je pesma “Dert”.

A kako zapravo zvuči prva pesma mlade umetnice, možete poslusati na linku, koji se nalazi u nastavku teksta.

Autor: M.K.