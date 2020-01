Krkobabić u poseti Južnobanatskom upravnom okrugu - Povrće iz Sakula direktno na trpezu

Brojni su kupci velikih trgovinskih lanaca svežeg, iseckanog povrća sa oznakom ZZ Stari Banat. Ministar Krkobabić danas je sa svojim saradnicima posetio ovu zadrugu koja je dobila 6,6 miliona dinara iz Budžeta Republike Srbije, kao podsticaj za svoj rad.

- Ovo je primer da jedno selo zahvaljujući zadruzi ima svoj pogon u kome dvadesetak porodica može da nađe svoju egzistenciju. Proizvod koje poljoprivrednici proizvedu adekvatno tretiran i upakovan ovako se lako i direktno stiže do kupaca. Zato su nam i nužne zadruge i veoma me raduje što je od početka ovog projekta Vlade Srbije do danas čak 633 sela dobilo zadrugu - rekao je Krkobabić, zadužen za regionalni razvoj prilikom posete opštini Opovo u Južnobanatskom upravnom okrugu i podsetio da je država spremna da i ove godine pomogne domaćine Srbije udružene u zadruge.

Obilasku zadruge prisustvovali su i predsednik Akademijskog Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Dragan Škorić, predsednik zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov, prof.dr Žarko Ilin sa poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i agroekonomski analitičar Branislav Gulan, kao i predstavnici poljoprivrednih službi i zemljoradničkih zadruga iz pomenutog okruga.

Prof.dr Žarko Ilin rekao je da je ovo sjajan primer, model u prvoj fazi po uzoru na evropske gde jedan pogon okuplja proizvođače iz više sela i ima u perspektivi intenziviranje proizvodnje.

Ovakvim pogonima koji olakšavaju dostupnost povrtarskih proizvoda stanovništvu, utiče se direktno na kvalitet ishrane ljudi jer osnovu zdrave ishrane čini pre svega povrće i voće, a posle žitarice i ostale namirnice. Ovakvi zadružni pogoni treba da budu okosnica i srž malih mesta, a Srbija je ozbiljan proizvođač povrća sa sve većom perspektivom u Evropi i svetu“

ZZ „Stari Banat“ je osnovana 2017. godine, a iz državnog Programa za razvoj zadrugarstva dobila je 6,6 miliona dinara za mašine za obradu i rezanje povrća, vakum mašinu i uređaj za pranje, rezanje i sušenje povrća. Svoje proizvode zadruga plasira velikim trgovinskim lancima u Srbiji.

Aleksandar Jovanović, direktor ove zadruge, istakao je koliko je ova oprema doprinela da zadruga krene u korak sa savremenim potrebama društva i dodao da je zadruga u projekat uložila i 100.000 evra sopstvenih sredstava.

Ove godine u Budžetu Republike Srbije planirano je novih 580 miliona dinara namenjenih zadrugarstvu.